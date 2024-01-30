Obrador'dan Biden'a: Demagoji yapıyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını söylemesini "demagojik" diyerek eleştirdi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD-Meksika sınırına ilişkin açıklamalarını basın mensuplarına değerlendirdi.

Biden'a "saygı duyduğunu" ifade eden Lopez Obrador, "Şartları anlıyoruz ama sınırın kapatıldığını düşünün. Bunun çözüm olduğu düşünülemez" dedi.

Lopez Obrador, sınırın kapatılmasına yönelik görüşün "demagojik" olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Biden, sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını belirtmişti.

Biden hükümetinin Kongre'ye sunduğu tasarı, sınırdan geçen göçmen sayısının günlük 5 bini geçmesi halinde Başkan'a sınırı kapatma yetkisi veriyor.

Diğer yandan, Biden hükümeti ile Cumhuriyetçi Texas Valisi Gregg Abbott arasındaki "dikenli tel krizi" de devam ediyor.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca Texas tarafından çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Texas Valisi Abbott ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.