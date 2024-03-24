Ocak Partisi Malatya adaylarını çekti, AKP’yi destekleyecekler

Ocak Partisi, Malatya’da, Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe adaylarını geri çekti. Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Malatya’da, AKP’yi destekleyeceklerini söyledi.

Ocak Partisi, Malatya’da AKP’yi destekleme kararı aldı.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Malatya’da, Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe adaylarını geri çektiklerini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, kent genelinde AKP’nin adaylarını destekleme kararı aldıklarını kaydetti.

Türkiye’nin içeride ve dışarı çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, böyle bir süreçte AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alınması gerektiğine inandıklarını aktaran Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Yeniden Refah Partisi’ni (YRP) ise eleştirdi.

Canpolat, “Ocak Partisi her daim devletin ve milletin yanında yer alarak mücadelesini sürdürecektir" dedi.