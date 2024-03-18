Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest

İstanbul'daki Newroz kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın posterini açtıkları tespit edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'daki Newroz kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın posterini açtıkları tespit edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"17 Mart'ta İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşen nevruz programında miting alanında bulunan kule üzerine çıkıp PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açan 3 şahıs ve Twitter isimli sosyal medya sitesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtıkları tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 18 Mart'ta çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."