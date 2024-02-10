Öcalan posteri operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Adana’daki bir köprüye PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterini astıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye astığı iddia edilen B.A. ile M.K., isimli şahıslar gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre; Seyhan ilçesinde, B.A. ile M.K., bir köprüye Öcalan'ın posterini asıp, o anları sosyal medyada paylaştı.

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 2 şahsı evlerne düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.