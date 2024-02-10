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Öcalan posteri operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Adana’daki bir köprüye PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterini astıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 10.02.2024 15:04
  • Giriş: 10.02.2024 15:04
  • Güncelleme: 10.02.2024 15:17
Kaynak: DHA
Öcalan posteri operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: DHA

Adana'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterini köprüye astığı iddia edilen B.A. ile M.K., isimli şahıslar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Seyhan ilçesinde, B.A. ile M.K., bir köprüye Öcalan'ın posterini asıp, o anları sosyal medyada paylaştı.

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 2 şahsı evlerne düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. 

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