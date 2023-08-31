Odalar ve yaşam savunucuları: Kültürpark’tan elinizi çekin

92’nci İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı öncesi odalar ve yaşam savunucuları basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, “Kültürpark’ın her amacın gerçekleştirileceği bir yer gibi kullanımından acilen vaz geçilmelidir. Kültürpark’ın ekolojik işlevi vardır. Bu anlaşılmalı ve yeni işlev arayışlarına son verilmelidir. Kültürpark’tan elinizi çekin” denildi.

BİRGÜN EGE

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi, Kültürpark Platformu, Ataorman ve Kültürpark’ı Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından 92’nci İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı öncesi yazılı bir açıklama gerçekleştirildi. Açıklamada, “Kültürpark’ın her amacın gerçekleştirileceği bir yer gibi kullanımından acilen vaz geçilmelidir. Kültürpark’ın ekolojik işlevi vardır. Bu anlaşılmalı ve yeni işlev arayışlarına son verilmelidir. Kültürpark’tan elinizi çekin” diye belirtildi.

Açıklamada, “Kültürpark, bünyesinde barındırdığı yaşam unsurları ile parktaki tüm betonlaşmaya karşın, yılın 365 günü halkın rahat nefes alacağı, çeşitli bitkileri, canlıları tanıyacağı, eğleneceği, öğreneceği, sosyalleşeceği, spor yapabileceği bir kamusal alan, bir yaşam alanı, bir ekolojik vaha olma özelliği sürdürülmelidir. Kültürpark’ta yoğunlaştırılmış etkinliklere ihtiyaç yoktur. Ünlü sanatçıların geniş kitleleri çeken konserleri tüm bitkilerin ezilmesine ve ağaçlara tırmanılmasına sebep olmaktadır. Bu etkinlikler, ticari işlevlerden uzak, ‘halk okulu’ misyonunu sürdürebilecek, devamlılığı olan, parkın koruma ve yaşatma dengesini sağlayacak şekilde butik nitelikte olmalıdır. Kültürpark’ta ‘Kültürel etkinlikler’, ‘Kitap Günleri’, ‘Kitap Buluşmaları’ düzenlenmelidir. Bu iş TÜYAP ya da İZFAŞ gibi fuarcılık hizmeti veren, kâr odaklı şirketler tarafından değil, Yayıncılar Birliği gibi meslek örgütlenmeleri ile yapılmalıdır. Okur, yazar, sanatçı ile dinleyici ücret ödemeden bir araya gelmeli, yayınevleri stant kirası ödememeli, daha adil, daha nitelikli ve daha zengin buluşmalar zinciri oluşturulmalı, yaşama müdahale etmek için yazarların ve okurların etkileşimde olabileceği, sürekli bir araya gelme ortamı yaratılmalıdır” denildi.

KÜLTÜRPARK’A SAHİP ÇIKILMASINI İSTİYORUZ

“Doğal ve tarihi değerleri olan bu alanın yoğunlaştırılmış, kısıtlı zamanlarda gürültü ve kirlilik yaratacak şekilde parka kurulan stantlar, özensizce yapılan inşaatlar yoğun elektrik ve araç trafiğinin yarattığı kirlilik ve gürültü ile ekolojik dengesinin alt üst olması engellenmelidir” diye vurgulanan açıklamada şunlar belirtildi: “Kültürpark’ın kuruluş amacına uygun olarak kent parkı olmasını, Kültürü ve Park’ı bir araya getiren; sadece Eylül ayında değil, yıl boyunca özenle bakımın yapıldığı, yeni kullanım alanlarının oluşturulduğu, kullanım sürekliliğinin sağlandığı bir alan olmalıdır. Kurucu iradenin görüşü ve parkı kurma nedeni olan halk okulu için ne fuar, ne İZFAŞ, ne yapılaşma, ne de uluslararası etkinliklerin zorunlu olmadığını, Kültürpark’ta adı ne olursa olsun ticari faaliyetlere yer olmadığını vurguluyor; İzmir’e ve ülkeye vasiyet edilen Kültürpark’a, kentimizin simgesine, anılarına, geleceğine sahip çıkılmasını istiyoruz.”

KÜLTÜRPARK’IN EKOLOJİK İŞLEVİ VARDIR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kentimize ve geleceğine duyarlı sivil toplum örgütlerince kurulmuş Kültürpark Platformu olarak alanın en önemli işlevinin kentin ekolojik dengesine katkısı olduğunun göz ardı edilmemesi, parkın ilgisizlik ve bakımsızlık altında yorgun düştüğü, fuarcılığın ve kitlesel etkinliklerin parkın dışına çıkarılarak, kurucu iradenin önermeleri, gerçekleştirilen çalıştayların çıktıları ve bilimsel veriler ışığında yeniden yeniden düzenlenmesi gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz. Kültürpark’ın fuar, panayır alanı ya da imar parseli olmadığı artık anlaşılmalıdır. Enternasyonal Fuar, İzmir’in gelenekleri içinde olan bir organizasyondur ama artık Kültürpark dışında bir alanda sermayeden yana değil halktan yana örgütlenmelidir. Bu Fuar kamusal alan yönetimi ve bünyesindeki birimler ve faaliyetlerle tüketimi değil üretimi destekleyen, geleneksel yapıya saygılı ve her kesimi içine alan bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir. Kültürpark’ın her amacın gerçekleştirileceği bir yer gibi kullanımından acilen vaz geçilmelidir. Kültürpark’ın ekolojik işlevi vardır. Bu anlaşılmalı ve yeni işlev arayışlarına son verilmelidir. Kültürpark’tan elinizi çekin.”