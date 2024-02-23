Odatv, 4 yıllık erişim engelinin ardından açıldı

Erişimin engellenmesi kararı nedeniyle ulaşılamayan "odatv.com", 4 yıllık aranın ardından okuyucularıyla buluştu.

Odatv, 4 yıllık aranın ardından okuyucularıyla buluştu.

Anayasa Mahkemesi, Odatv’nin yaklaşık 4 yıl önce gerçekleşen erişimin engellenmesi kararına karşı bireysel başvurusunu geçen ay karara bağlamıştı. AYM'nin hak ihlali kararı Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmiş sonrasında hakimlik, 6 Mart 2020'de verdiği erişim engeli kararını kaldırma kararı almıştı.

Mahkeme erişimin engellenmesi kararının Anayasa'nın 26. maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vererek, Odatv’nin erişime kapatılan tüm adreslerinin açılmasının önünde herhangi bir engel kalmadığını açıklamıştı.

Mahkeme kararının ardından da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu hükmü uygulayarak Odatv'ye yönelik tüm erişim engelleme işlemlerini kaldırmıştı.

Bugün ise tüm teknik işlemler tamamlandı ve "odatv.com" erişime açıldı.