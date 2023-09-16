Ödenek kuşa döndü

Yandaş Eğitim Bir-Sen’in, ‘toplu sözleşme kazanımları’ arasında saydığı öğretim yılına hazırlık ödeneği asgari ücret karşısında dibi gördü. 2015’te yüzde 100 olan ödeneğin asgari ücrete oranı, 2023’te yüzde 12’ye kadar geriledi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında, “Ücretli-sözleşmeli-kadrolu” ayrımına tabi tutulan, özlük hakları giderek gerileyen öğretmenlere bir darbe de öğretim yılına hazırlık ödeneği ile vuruldu.

İktidara yakınlığı ile bilinen ve eğitimciler arasında, “Sarı sendika” olarak nitelendirilen Eğitim Bir-Sen'in, “Kazanım” olarak duyurduğu öğretim yılına hazırlık ödeneği 2023 yılı için bin 400 TL olarak belirlendi. Eğitimciler ise “Bu miktar ile ancak simit alabiliriz” diyerek öğretim yılına hazırlık ödeneğinin düşüklüğüne tepki gösterdi.

Eğitim Uzmanı Ali Taştan'ın öğretim yılına hazırlık ödeneğinde yıllar itibarıyla yaşanan değişime yönelik çalışması da eğitimcilerin tepkisinin haklılığını gözler önüne serdi. Çalışmaya göre, ödeneğin asgari ücret karşısındaki oranı 2023’te dibe vurdu.

ÇARPICI DÜŞÜŞ

Türkiye’de asgari ücretin 184 TL olduğu 2002 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği, 175 TL olarak kayıtlara geçti. Ödeneğin asgari ücrete oranı ise yüzde 95,1 olarak hesaplandı. 2015 yılında 949 TL olan asgari ücretin 1 TL üzerinde belirlenen ödenek, 950 TL ile ifade edildi. 2015’ten sonra ise öğretim yılına hazırlık ödeneğinde çarpıcı bir düşüş yaşandı.

ÖDENEK ERİDİ

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin asgari ücrete oranı 2018, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzde 70,5, yüzde 52,1 ve yüzde 44,2 olarak gerçekleşti. Asgari ücretin 14 bin 402 TL olduğu 2023 yılında ise öğretim yılına hazırlık ödeneği olarak öğretmenlere yalnızca bin 400 TL layık görüldü. Eğitim Bir-Sen'in kazanım olarak değerlendirdiği, eğitimcilerin ise tepki gösterdiği 2023 yılı öğretime hazırlık ödeneğinin asgari ücrete oranı yüzde 12,3 oldu.