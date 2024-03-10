Ödenmeyen ücretler nedeniyle iş bıraktılar

EMEK SERVİSİ

Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Gama İplik’te çalışan işçilerin ücretlerinin geç ve eksik yatırılması nedeniyle iş bırakma eylemi yaptı.

Evrensel’in haberine göre fabrika önünde çadır kurup bekleyişe geçen işçiler, ücretlerinin bir an önce yatırılmasını istedi.

Ücretleri tam yatırılana kadar fabrika önünde beklemeye devam edeceklerini söyleyen bir Gama İplik işçisi, 8 aydır ücretlerin geç yatırıldığını; 2 aydır ise hiçbir ücret almadıklarını anlattı. Fabrikada yaklaşık 800 işçinin olduğunu söyleyen Gama İplik işçisi örgütlü oldukları Öz İplik-İş’in de yaşananlar karşısında sessiz kaldığını söyledi. Fabrika yönetiminin işçileri keyfi bir şekilde ücretsiz izne çıkardığını söyleyen işçiler koşulların düzeltilmesini istedi.

Gama İplik işçileri taleplerini ise şöyle sıraladı:

• Eksik yatırılan ücretler acilen yatırılsın. Ücretler her ay zamanında ve tam ödensin.

• Yemekler insan sağlığına uygun olacak şekilde iyileştirilsin.

• Çalışma ortamındaki tozdan etkilenmemek için havalandırmalar yapılsın.

• Bu taleplere destek veren işçiler işten çıkarılmasın.