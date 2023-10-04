ODTÜ öğrencilerinden soruşturmalara karşı “hepimiz ordaydık” çağrısı

ODTÜ öğrencileri, Devrim Stadyumu’nda mezuniyete katılan öğrencilere açılan disiplin soruşturmalarına karşı “hepimiz ordaydık” diyerek bir araya geldi, baskılara karşı bir arada olduklarını vurguladı.

ODTÜ Devrim Stadyumu’nda, 26 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen mezuniyete katılan bazı öğrencilere slogan ve pankartlar gerekçe gösterilerek açılan disiplin soruşturması bugün ve 6 Ekim tarihinde yapılacak.

Soruşturmalar karşısında “Hepimiz Oradaydık” çağrısıyla bir araya gelen öğrenciler basın açıklaması düzenleyerek rektörlüğün baskıcı politikalarının karşısında bir arada olduklarını vurguladı. Öğrenciler 6 Ekim saat 09.00’da Fizik Önünde soruşturmalar karşısında yeniden buluşma kararı aldıklarını açıkladı.

Evrensel'in haberine göre; açıklamada ODTÜ öğrencilerinin mücadelesi sonucunda mezuniyetin davetiyeyle sınırlandırılmasının engellendiği belirtilirek; “Mezuniyette sivil polis ve özel güvenlik Devrim’in kapısına yığılmış, ODTÜ öğrencilerinin pankartlarına sınırlandırmalar getirilmek istenmiştir. Ancak mezuniyete sahip çıkan, pankart kontrolüne karşı duran, baskıları ve LGBTİ+ bayrakları için olan yasaklar dahil diğer tüm yasakları tanımayan her duruş ve eylemimiz yüzlerce öğrencinin sözüyle ve kararlarıyla örülmüştü” denildi.

“SLOGAN VE PANKARTLAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ”



Açıklamada ayrıca soruşturma gerekçelerinden birisi olan “Verşan Kök ODTÜ'ye Rektör Olamaz!” sloganının tüm stadyumun attığı bir slogan olduğunu belirten ODTÜ öğrencileri, pankart kontrolü karşısında da ODTÜ öğrencilerinin ifade ve düşünce özgürlüğünü birlikte savunduklarını da belirtti. İddiaların gerçek olmadığı belirtilen açıklamada “Arbede çıkartmak, yumruklu saldırıda bulunmak gibi soruşturma gerekçeleri, ODTÜ öğrencilerinin işlediği kabahatler değil Verşan Kök’ün kendi eliyle kampüse dışarıdan alıp mezuniyet sürecini provoke eden grupların işidir” ifadeleri yer aldı.

“REKTÖR SORUNLARIMIZI ÇÖZMEK YERİNE BASKI VE YASAK ÜRETİYOR”



Öğrenciler açıklamanın devamında şunları söyledi. “Bir yandan öğrenci topluluklarının Kültür Kongre Merkezi (KKM)’ni kullanmasının yasaklanması, yüzde 80’e yakın yemekhaneye zam gelmesi, okulu yeni kazananlara yurt çıkmaması, ring seferlerinin azlığı gibi sorunlardan kaynaklı nitelik eğitime erişemezken bir yandan da rektörlüğün bu sorunu çözmek yerine yeni dönemi soruşturmalarla açtığını görüyoruz. 6 Ekim saat 09.00’da Fizik Önünde soruşturmalar karşısında tekrardan buluşacağız. ODTÜ Rektörlüğü, yaşadığımız hiçbir soruna çözüm üretmeye çalışmazken her gün yeni bir baskı ve yasakla karşımıza geliyor. ODTÜ Öğrencileri olarak baskı ve yasaklara karşı bir arada olmaya, birlikte mücadele ederek haklarımızı kazanmaya ve okulumuzu savunmaya devam edeceğiz. Tüm ODTÜ Öğrencilerini ODTÜ'yü, ODTÜ yapan değerlere sahip çıkmaya, mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Çünkü geçmişimizden biliyoruz, birlikteyken güçlüyüz!”