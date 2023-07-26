ODTÜ yasak dinlemedi: Mezuniyet töreni kısıtlamalara rağmen coşkuyla kutlandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezuniyet Töreni, Rektörlüğün kısıtlamalarına rağmen coşkuyla kutlandı. Devrim Stadyumu’nda yapılan yürüyüşte; yasağa rağmen LGBTİ bayrağı açıldı ve ‘Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz’ sloganı atıldı. Törende ayrıca tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın yer aldığı pankart da taşındı.

ODTÜ Mezuniyet Töreni, bu yıl Rektörlüğün uygulanacağını açıkladığı güvenlik önlemleri ile gündem olmuştu. Rektörlük, Devrim Stadyumu’ndaki yürüyüşte taşınacak pankartların kontrol edileceğini ve alana ülke bayrakları haricinde bayrak alınmayacağını duyurmuştu. Devrim Stadyumu’ndaki yürüyüşe davetiye şartı getirilmiş, daha sonra bunu mezunlar için esnetmişti.

ODTÜ’de bugün saat 18.30’da başlayan mezuniyet töreni öncesinde pankartlar güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilerek Devrim Stadyumu’na alındı. ODTÜ’lüler kısıtlamalara rağmen yürüyüşte LGBTİ bayrağı açtı. Öğrenciler, ‘Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz’ sloganını attı.

Törende; tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın da yer aldığı “Halkın vekili Can Atalay’a Özgürlük” pankartı taşındı.

Öğrencilerin taşıdığı pankartlar şöyle:

“Yıkılan evler, hayaller değil; diktatörler görmek istiyoruz” “Kolonların kesilmemesi gerektiğini bilmek için mimar olmaya gerek yok”, “Suç unsuru barındırmayan, tehdit, hakaret, aşağılama, içermeyen pankart”, “Vallahi koltuk sevdasından değil, ancak mezun olabildik”, “Bu pankart AFAD tarafından kurtarılamamıştır”, “Doğa sömürüsünün bekçisi 5’li çete defol”, “Halkın vekili Can Atalay’a Özgürlük”, “Yeni Türkiye Yüzyılı MuazZAM olacak”, “KPSS’ye gireceğimiz için ailelerimiz siyasi pankarta izin vermedi”, “Yiğit muhtaç olmuş genetiği değiştirilmiş kuru soğana”, “ODTÜ Stadyumu davetiye ile alıyormuş, biz Devrim’e geldik”, “Türk lirasını aside atsak daha yavaş erirdi”, “Ankara’da dayın yoktur, mamudo kurban niye okudun?”, “Hayvandan post tekelci burjuvaziden dost olmaz”, “Sahip olduğumuz ne varsa mücadelemizle kazandık. Güzel günler gelmez bize, biz güzel günlere yürümedikçe”, “Şeyhinizin ölüsü için 15 dakikada bir kalkan uçaklar şehrimize 15 gün uğramadılar, Hatay”.

ODTÜ'lüler atanmış rektör Verşan Kök'ü mezuniyet töreninde protesto etti. Kök, konuşmasını bitiremeden sahneden ayrıldı!https://t.co/2qdwxVnYbY pic.twitter.com/b72Z6llemT — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 26, 2023

REKTÖR VERŞAN KÖK SESİNİ DUYURAMADI

ODTÜ Rektörü Verşan Kök, diploma töreninin sonunda konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Ancak Kök, tribünlerden yankılanan ıslıklar ve “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları nedeni ile sesini duyuramadı.

Diğer pankartlar ise şöyle: