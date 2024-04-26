ODTÜ’de ‘Devrim’ nöbeti

Haber Merkezi

ODTÜ öğrencileri, üniversite yönetimiyle görüşme taleplerinin yanıtsız kalması üzerine önceki gece Rektörlük önünde nöbete başladı. ODTÜ öğrencileri, Bahar Şenlikleri’nin iki güne indirilmesi ve Devrim Stadyumu’nun şenlik için kullanımının yasaklanmasına karşı sürdürdükleri eylemlerini önceki gün Meclis’e de taşıdı.

Meclis’te basın toplantısı yapan ODTÜ öğrencileri “Kazanana kadar yan yana mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. Öte yandan, okulda büyük bir yürüyüş düzenleyen ODTÜ öğrencileri, üniversite yönetimiyle görüşme taleplerinin yanıtsız kalması üzerine önceki gece Rektörlük önünde nöbete başladı. Burada çadır kuran ODTÜ öğrencileri “Devrimi alana kadar terk etmiyoruz” diyerek tüm öğrencileri nöbete çağırdı. Rektör Verşan Kök’ün eylemin başlamasından sonra makamını terk ettiği öğrenildi.