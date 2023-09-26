ODTÜ’de öğrenci topluluklarından rektörlüğe karşı dayanışma çağrısı

ODTÜ öğrenci toplulukları, yeni dönemin başlamasıyla birlikte öğrenci topluluklarının etkinliklerinin rektörlükçe engellendiğine dikkat çekti. Öğrenci toplulukları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Tüm kamuoyunu özerk ve demokratik üniversiteler için mücadelemize katılmaya çağırıyoruz" denildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrenci toplulukları, rektör M. Verşan Kök’ün topluluk etkinliklerine yasak getirmesine karşı, ortak bir açıklama yaparak mücadele çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde önce geleneksel bahar şenliklerini çeşitli gerekçelerle engelleyen, mezuniyet törenini iptal etmek isteyen ODTÜ Rektörlüğü, iddiaya göre yeni dönemin başlamasıyla öğrenci topluluklarının etkinliklerini engelledi.

Tepki çeken engellemelerin ardından ODTÜ öğrenci toplulukları ortak bir bildiri kaleme alarak, yasaklamalara karşı birlikte mücadele çağrısında bulundu.

Elliden fazla öğrenci topluluğunun imzası bulunan bildiride, "Kendi okulumuzda özgürce yaşayabilmemiz için ODTÜ bileşenleri olarak beraber olduğumuz alanları artıracak ve birleşeceğiz" denildi.

Bildirinin tamamı şu şekilde:

"Eylül ayının başında 4 topluluğun -Amatör Astronomi Topluluğu, Biyoloji ve Genetik Topluluğu, Verimlilik Topluluğu, Türk Halk Bilimi Topluluğu- KKM’deki etkinlik rezervasyonları her topluluğa birbirinden farklı ve birbiriyle çelişkili sebepler sunularak iptal edildi. Yapılan uzun görüşmeler sonrası rektörlük iptalin sebebi olarak dönem başlamadan biteceğini öğrendiğimiz tadilatı öne sürdü ve güz dönemi boyunca KKM’nin topluluklar tarafından kullanılamayacağını söyledi. Aynı sebep gerekçe gösterilerek 2019 yılında okulumuz topluluğu BİYOGEN tarafından düzenlenen 13.AKEK’in randevusu iptal edilmişti. Daha sonra tadilat olmadığı TEKNOKENT zirvesi için Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapmaya geleceği ortaya çıkmıştı. 2022 yılında ise ODTÜ topluluklarının tüm etkinlikleri durdurulup, yasak bitiminin devamında belirli topluluklara 45 günlük daha etkinlik yasağı uygulanmıştı.

Devrimde mezuniyetin engellenmeye çalışılması, yapılan şenlik iptalleri ve yaşanan topluluk etkinlikleri kısıtlamaları ile rektörlük ODTÜ öğrencilerinin özgürce bir araya geldiği ve ODTÜ ruhunun yaşatıldığı alanları yok etmeye çalışmakta. Geçtiğimiz haftalarda da ODTÜ öğrencilerinin rektörlük binası önünde basın açıklaması, eylem ve şenlik yapması ODTÜ Rektörlüğü tarafından yasaklanmıştı. Kendi okulumuzda yaşadığımız alanlarda söz sahibi olmamızın engellenmesi, ODTÜ öğrencileri olarak beraber ürettiğimiz alanların gitgide daraltılması özerk demokratik üniversite anlayışının tam tersi yönündedir. ODTÜ Rektörlüğünün antidemokratik uygulamalarının giderek arttığı bu durumda kendi okulumuzda özgürce yaşayabilmemiz için ODTÜ bileşenleri olarak beraber olduğumuz alanları artıracak ve birleşeceğiz. ODTÜ Rektörlüğü’nün uyguladığı baskı ve iptalleri kabul etmiyor özerk ve demokratik bir üniversite için mücadele edeceğimizi duyuruyoruz. Tüm kamuoyunu özerk ve demokratik üniversiteler için mücadelemize katılmaya çağırıyoruz."