ODTÜ’de promosyon ihalesi iptal edilsin

ODTÜ emekçileri, promosyon ihalesinin iptal edilmesi ve yeniden düzenlemesi için eylem yaptı.

Emek Servisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) emekçileri promosyon ihalesinin iptal edilmesi ve yeniden düzenlemesi için bir araya geldi. Promosyon ihalesine ilişkin Fizik Bölümü çimlerinde basın açıklaması gerçekleştiren Eğitim-Sen ODTÜ İşyeri Temsilciliği’nin açıklamasında, promosyon ihalesinin emekçilerin ekonomik gerçeklerden uzak bir şekilde yapıldığının altı çizildi. İhalenin iptal edilmesi ve ODTÜ emekçilerinin hakkının gözetildiği bir şartnamenin emekçilerle beraber hazırlaması gerektiği söylenen açıklamada, 27 Ekim’de yapılan maaş karşılığı promosyon ihalesi sonucu oluşan 25 bin 100 TL’lik promosyonu kabul etmedikleri belirtildi.

Ekim ayı itibariyle yoksulluk sınırının 45 bin TL olduğu kaydedilen açıklamada, “Maaşları yoksulluk sınırının altında bırakılan emekçiler, bankaların verdiği promosyonlara muhtaç edilmiştir, emekçileri bu duruma getiren siyasi iktidar hesap vermelidir. Temel mücadelemiz emekçilerin haklarının gasp edilmediği, eşit, özgür, insanca bir yaşamdır” denildi.

ODTÜ’de yapılan maaş karşılığı promosyon ihalesinin emekçilerin bilgisi ve gözetimi dışında hazırlanan, mevcut hukuki/ekonomik gerçeklerden uzak bir şartnameye dayanarak yapıldığının belirtildiği açıklamada ODTÜ emekçilerinin hakkının gasp edildiği bir sonuç doğurduğu aktarılarak “Bu sonucun asli kusurlularının ihale şartnamesini hazırlayanlar olduğu unutulmamalıdır” denildi. Açıklamada, gerçek bir ihale sürecinin işletilebilmesi için, yapılan ihalenin iptal ettirilmesi ve ODTÜ emekçilerinin hakkının gözetildiği bir şartnameyi yine ODTÜ emekçilerinin birlikte hazırlaması gerektiği belirtildi.

27 Ekim günü yapılan promosyon ihalesi sonucu ODTÜ emekçilerinin 3 yıl için toplam 25 bin 100 TL alacağı ve diğer devlet kurumlarının aldığı promosyon bedellerine bakıldığında durumun kabul edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, geçtiğimiz sene emekçilerin mücadelesiyle kazanılan son 15 ay için 11 bin TLlik ek ödeme alındığı örneği verildi. Maaş promosyonlarında yaşanan haksızlıkların, emekçilerin karşı karşıya kaldığı sistematik sömürünün bir parası olduğunun söylendiği açıklamada “Üniversitemiz tarihi emekçilerin zaferleriyle doludur. Bu bilinçle örgütlenecek, mücadele edecek ve kazanacağız” ifadeleri kullanıldı.