ODTÜ’lülerin ‘Devrim’ nöbeti sürüyor

Haber Merkezi

Öğrencilerin, ODTÜ Rektörlüğünün Bahar Şenliği’ne yönelik yasağına karşı başlattığı nöbet eylemi devam etti.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), öğrenciler ve topluluklar tarafından 1987 yılından beri her yıl geleneksel olarak ODTÜ Devrim Stadyumu'nda düzenlenen “ODTÜ Bahar Şenliği”ni yasaklama girişimlerine karşı başlatılan eylem sürüyor.

Rektörlük şenlikte sahne kurulmasını yasaklarken, yasak kararına itiraz eden ODTÜ'lülerin başlattığı nöbet eylemi 6’ıncı gününe girdi.

Rektör Verşan Kök, nöbetteki öğrencilere çorba dağıtmak istedi. Ancak açılan dağıtma merkezinden hiçbir öğrenci çorba almadı. Ayrıca çorba dağıtan aracın yanına “Kayyumun çorbasını değil, devrimi alacağız” pankartının asılması dikkat çekti.