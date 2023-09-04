Ödüllü film 'Kar ve Ayı', HBO Europa’da gösterime girecek

WarnerMedia’nın televizyon kanalı HBO Europe ve HBO Max, ödüllü film ‘Kar ve Ayı’yı programlarına dahil ettiğini açıkladı.

Festivallerden ödüllerle dönen Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi ‘Kar ve Ayı’ 8 Eylül’de Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor.

Dünya prömiyerini 47. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan ve dünyada birçok festivalde yarışıp beğeni toplayan film, önümüzdeki günlerde de Avrupa’da HBO Europa’da gösterime girerek izleyici ile buluşmaya devam edecek. WarnerMedia’nın televizyon kanalı HBO Europe ve HBO Max, ‘Kar ve Ayı’yı programlarına dahil ettiğini duyurdu.

FİLM HAKKINDA

‘Kar ve Ayı’, masalsı bir dille, bitmek bilmeyen bir kışta, doğa ve insan ilişkisinin daha görünür olduğu hayali bir kasabanın ve kış uykusundan erken uyanan ayı söylentileri arasında bu kasabaya gelen genç bir hemşirenin hikayesini anlatıyor.

Filmin başrollerinde Merve Dizdar ve Saygın Soysal yer alırken onlara Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş, Muttalip Müjdeci ve Onur Gürçay eşlik ediyor.

ÇOK SAYIDA ÖDÜL KAZANDI

Türkiye prömiyerini 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan ve festivalden En İyi İlk Film ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle dönen ‘Kar ve Ayı’, Amerika’nın köklü festivallerinden 66. San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde de Yeni Yönetmenler Ödülü’nü kazandı. Belgrad Uluslararası Film Festivali’nde Eleştirmenler Ödülü ile Brüksel Cinemamed Uluslararası Film Festivali’nde Cineuropa Ödülü’ne layık görülen film, son olarak Frankfurt Türk Film Festivali’nden En İyi İlk Film Jüri Özel Ödülü ve Bergwelten Film Festivali’nden de En İyi Film Büyük Ödülü’nü almıştı.

Görüntü yönetmenliğini Florent Herry’nin üstlendiği filmin kurgusu Çiçek Kahraman tarafından yapılırken, filmin müziklerinde ise Erdem Helvacıoğlu imzası bulunuyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eurimages, Medienboard Berlin-Brandenburg, Hamburg Schleswig-Holstein ve Sırbistan Film Merkezi tarafından desteklenen film Nefes Films ve Albino Zebra Film yapımcılığında, Riva Film, Set Sail Films, TRT, Intercam Upgrade, Ezgi Mola, Boş İşler Yapım ve Set Pozitif Filmcilik ortaklığında tamamlandı.