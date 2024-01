Ödüllü Japon yazardan ChatGPT itirafı

Japon yazar Rie Kudan, The Tokyo Tower of Sympathy (Tokyo Sempati Kulesi) adlı kitabını yazarken ChatGPT'den yararlandığını söyledi. Akutagawa ödül töreninde konuşan Kudan, kitabın yüzde 5'inde yapay zekadan faydalandığını söyledi.

Japonya'da gelecek vaat eden yeni yazarlara verilen prestijli Akutagawa ödülüne layık görülen Rie Kudan, kitabının bazı bölümlerini ChatGPT'yi kullanarak yazdığını itiraf etti.

The Telegraph'ta yer alan habere göre Japon yazar Rie Kudan'ın imzasını taşıyan The Tokyo Tower of Sympathy (Tokyo Sempati Kulesi) adlı kitabının yaklaşık yüzde beşinin yapay zeka yardımı ile "kelimesi kelimesine" aldığını belirtti.

Akutagawa ödül töreninde konuşan Kudan, "Bu kitabı yazarken ChatGPT gibi üretken yapay zekayı aktif olarak kullandım. Kitabın yaklaşık yüzde beşinin yapay zeka tarafından üretilen cümleleri kelimesi kelimesine aktardığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Tokyo Sempati Kulesi, yapay zekanın günlük yaşamın merkezi bir parçası olduğu Japonya'yı anlatıyor.

Yapay zeka, yazarlar ve yaratıcı endüstriler arasında oldukça tartışmalı bir konu.

Eleştirmenler, algoritmaların piyasada yer edinmesi ile birlikte orijinal çalışmaların azaltacağını söylüyor.