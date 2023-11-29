Odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan kadın 3 gündür aranıyor

Rize’nin Ardeşen ilçesinde, odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar’ı arama çalışmaları 3’üncü günde devam ediyor.

Rize'de odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan 52 yaşındaki Zeynep Bekar'ı arama çalışmaları 3’üncü gününde de karadan, havadan ve denizden sürüyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Bekar, odun toplamak için geldiği sahil kenarında kayboldu. Akşam evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, Bekar’ın sahile inmiş olabileceği ihtimaliyle, önceki gece bölgede çalışma başlattı ancak aramalardan sonuç alınamadı.

Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalar, dün sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı.

Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizmenin teki bulundu. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, dalgalar nedeniyle denizde arama yapamadı. Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopter bölgeye sevk edilerek arama çalışmalarına destek verdi.

Bekar’ı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren ekipler, kıyıdan gözlemle yaparken, Sahil Güvenlik’e ait bot da denizden çalışmalara destek verildi.