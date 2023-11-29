OECD, Türkiye enflasyon beklentisini yükseltti

OECD, 2023 Türkiye büyüme beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e; enflasyon beklentisini ise yüzde 52,1'den yüzde 52,8'e yükseltti. OECD’in 2024 enflasyon tahminiyse yüzde 39,2'den yüzde 47,4'e yükseltildi.

Paris merkezli Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) yayımladığı 'Ekonomik Görünüm' raporunda Türkiye büyüme ve ekonomi beklentileri yükseltildi.

Buna göre 2023 Türkiye büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e yükseltildi. 2024 beklentisi yüzde 2,9, 2025 beklentisi yüzde 3,2 oldu.

Enflasyon tahminleri de yukarı yönde revize edildi. 2023 enflasyon beklentisi yüzde 52,1'den yüzde 52,8'e, 2024 tahmini de yüzde 39,2'den yüzde 47,4'e yükseltildi.

Enflasyon görünümü önemli ölçüde iyileşene kadar TCMB'nin faiz artırımlarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

BloombergHT'nin aktardığı raporda küresel ekonominin gelecek sene 'yumuşak inişe' doğru ilerlediği belirtilirken bu yıl için küresel büyüme tahmini Eylül ayında tahmin edilen yüzde 3 seviyesinden yüzde 2,9'a düşürüldü.

Küresel büyümenin 2023'te şimdiye kadar beklenenden daha güçlü olduğu, ancak sıkılaşan finansal koşullar, zayıf ticaret büyümesi ve Tüketici Güvenindeki düşüş nedeniyle ılımlılaştığı belirtildi.

İsrail-Hamas çatışmasına dikkat çekilerek "Eğer çatışma derinleşir ve bölgeye yayılırsa büyüme ve enflasyona yönelik riskler de artar" ifadesine yer verildi.