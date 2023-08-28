Offenbach'ta barış şarkıları yükselecek

Offenbach'ta 9 ve 10 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 9. Uluslararası "MainWeltmusik" Festivali'nde Almanya, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Ukrayna, Polonya ve Kanada'dan sanatçı ve gruplar yer alıyor.

FRANKFURT

Su Arts derneğinin Hessen Ekonomi, Enerji, Ulaştırma ve İskan Bakanı Tarek Al-Wazir ile Offenbach Büyük Şehri Belediye Başkanı Dr. Felix Schwenke’nin himayelerinde düzenlediği 9. Uluslararası "MainWeltmusik" Festivali'nde barış, umut ve dostluk şarkıları seslendirilecek. 9 ve 10 Eylül'de tarihlerinde Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Bakanlığı, KulturFonds Frankfurt RheinMain GmbH, OSG Marketing GmbH, Offenbach Şehri Kültür ve Spor Yönetimi Dairesi, Offenbach Şehri Halkla İlişkiler Dairesi'nin de desteğiyle Offenbach, Büsing Sarayı’nda (Am Buesing Palais, Berliner Str. 111, 63065 Offenbach am Main) gerçekleşecek festivale Almanya, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Ukrayna ve Kanada'dan sanatçı ve gruplar katılacak.

ORTAK ŞARKILAR, ORTAK UMUTLAR

Festivalin ilk günü Almanya'dan "Die Grenzgänger", Yunanistan'dan Jannis Karis, Suriye'den Syriab, Polonya'dan Dikanda, Türkiye'den Vural Güler, Hasan Yükselir ve ekibinden oluşan festival orkestrası barış, umut, dayanışma ve uluslararası dostluk şarkılarının içeren bir müzik ziyafeti sunacaklar. Derya Türkan ve Sokrates Sinopoulos’un İstanbul'dan Mektup Projesinde geleneksel Türk ve Yunan müziğinin ortak değerlerinin birleşimleriyle İstanbul'da yüzyıllardır birlikte yaşayan Rum ve Türk kültür hazinesi ve müzikleri, Dilek Türkan'ın repertuarlarıyla yer alcak. Polonyalı virtüözlerden oluşan Dikanda grubu da seslendireceği eserlerle yine sıra dışı, güzel ve olağanüstü bir atmosfere ortam sağlayacak.

FARKLI ÜLKELERDEN HALK EZGİLERİ

Festivalin ikinci günü ise Hessen Eyalet Gençlik Caz Orkestrası ile 12 ila 20 yaş arasındaki en yetenekli genç müzisyenleri bir araya getirerek oluşturulan vokal topluluğu da caz resitali yaşatacak. Ünlü sanatçı Hasan Yükselir olağanüstü güçlü sesiyle, geleneksel Anadolu müziğinin seçkin örneklerini, klasik-batı formunda ve caz versiyonlarında seslendirecek. Yunanistan’dan Omikron grubu da müzikal vizyonuyla rembetikodan, Yunan halk müziğinin en güzel eserlerine yer verecek. Festivalin kapanışını Ukrayna ve Kanada müziği üzerine odaklanan Zaitsa grubu, az bilinen ve unutulan halk eserlerine yeniden hayat vererek yapacak.

"DÜNYANIN TEK ORTAK DİLİ: MÜZİK"

Su Arts'tan yapılan açıklamada, “Uluslararası "MainWeltmusik" Festivali, sanat, kültür ve müziğin sonsuz gücü, sınırların aşıldığı, barış, dayanışma ve dostluk şarkılarının söylendiği bir festival. Dil, din ve milliyet ayırımı yapmadan, alanında başarılı sanatçılara kendi kültürlerini tanıtma imkanı sunuyor. Farklı müzik geleneklerinin yarattığı zenginliğin uyandırdığı heyecan ve coşku, toplumumuzun kardeşçe birlikteliğine değerli bir katkı sağlar. Konuşma dilinin aksine, müzik dünyası anlayış için bir engel tanımaz. Sınırları ortadan kaldırır. Dünyanın tek ortak dili müziktir. İki gün boyunca, her gün yaklaşık beş saat sürecek bir müzikal yolculuk: Festivalin ilk günü halkların kardeşliği ve dayanışmasına adanmıştır. Tüm uluslardan çok sayıda müzikseveri festivalimizde misafir etmeyi heyecanla bekler, sizlere ve festivalimize destek veren tüm sponsorlarımıza, hamilerimize, her milletten dostlarımıza, ziyaretçilerimize ve tüm dernek üyelerimize teşekkür ederiz“ denildi.