Oğlu dolandırdı, babası eşyaları teslim etti

Bilecik’te kendisini polis olarak tanıtan A.E’nin babası H.E, oğlunun dolandırıcılık yoluyla mağdurdan aldığı 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını polise teslim etti. Polisin şüpheli A.E'nin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Güncel 28.03.2024 11:45 Giriş: 28.03.2024 11:45

Güncelleme: 28.03.2024 11:47 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA