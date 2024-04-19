Oğlunun kemikleri kargo kutusuyla teslim edilmişti: Halise Aksoy tahliye edildi

Oğlu Agit İpek’in cenazesinin kargo kutusunda teslim edilmesiyle tanınan ve itirafçı tanık Ümit Akbıyık’ın "evi güvenilir evdi" beyanları nedeniyle yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan Halise Aksoy tahliye edildi. Duruşma 18 Eylül'e ertelendi.

İtirafçı Ümit Akbıyık’ın beyanları nedeniyle tutuklanan Halise Aksoy tahliye edildi.

MA'da yer alan habere göre, Halise Aksoy’un yargılandığı davanın 3’üncü duruşması Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada Aksoy, avukatları Zeynep Karayılan ile Necat Çiçek hazır bulundu.

İddia makamı eksik hususların giderilmesi için Aksoy’un tutukluluğunun devamını istedi. Savunma yapan avukatlar Aksoy’un tahliyesini talep etti.

Mahkeme Aksoy’un kaçma şüphesinin olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar vererek duruşmayı 18 Eylül’e erteledi.

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Aksoy, oğlu Agit İpek’in kemiklerinin bir kutu içerisinde kargoyla kendisine teslim edilen ve itirafçı Ümit Akbıyık’ın beyanlarıyla 28 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.