'Öğrenci tuvaletine kamera koydu' iddiası: Hizmetli görevden uzaklaştırılarak tutuklandı
Aydın'da Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tuvalete kamera koyduğu iddia edilen hizmetli C.İ. tutuklandı. C.İ., hakkındaki iddiaların ardından görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınırken olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.
Aydın'da bir lisenin tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetli tutuklandı.
Aydın Valiliği, Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'tuvalete kamera koyuldu' iddiası üzerine çalışma başlattı.
Vali Yakup Canbolat'ın konuya ilişkin açıklamasında, çalışmalar kapsamında kamera koyduğu iddiasıyla hizmetli olarak görev yapan C.İ. hakkında idari soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiği belirtildi.
Şüphelinin görevinden uzaklaştırıldığını aktaran Canbolat, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla C.İ'nin gözaltına alındığı bilgisini verdi.
Vali Canbolat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığını kaydetti.