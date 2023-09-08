"Öğrenci zammı" kiraları uçurdu: İstanbul'da kiralar 100 bin lirayı buluyor!

Eğitim için şehir değiştiren öğrencilerin taşınma telaşının başlamasıyla kiralar da uçuşa geçti. İstanbul’da 45 metrekare sadece bir odalı (1+0) dairenin kirası 45 bin liraya çıkarken, Fulya'da eşyalı daireler 100 bin TL’ye kadar yükseldi. Ev sahiplerinin yeni gözdesinin öğrenciler olduğunu söyleyen uzmanlar, "Nedeni yüksek kira. 2-3 kişi paylaştığı için çok itiraz etmiyorlar" diyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin ev telaşı başladı, kiralar uçtu.

İstanbul’da 45 metrekare sadece bir odalı (1+0) dairenin kirası 45 bin liraya çıkarken, Maslak'ta eşyalı 2+1’ler 85 bin, Fulya'da 100 bin liraya kadar yükseldi.

Dünya'dan Hamide Hangül'ün haberine göre, ev sahiplerinin yeni gözdesinin öğrenciler olduğunu söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, bunun gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Nedeni yüksek kiraların ödenmesi. Çünkü iki-üç arkadaş bir evi paylaştıkları için genelde yüksek kiralara çok fazla itiraz etmiyorlar. Kendi aralarında kirayı bölüşüyorlar. Düzenli ödemelerinde de sıkıntı olmuyor. Kısa dönemli oturuyorlar, o nedenle tahliye durumu yok. O nedenle öğrenciler, ev sahiplerinin yeni gözdeleri oldu."

Yeni eğitim-öğrenim döneminin başlayacak olması nedeniyle kampüslere yakın yerlerde kiralarda yüzde 10’luk bir artış göründüğünü söyleyen Akdoğan, "Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Sarıyer, Üsküdar gibi bölgelerde fiyat hareketliliği var. Şehir çeperlerinde olan üniversitelere yakın bölgelerde de kira hareketliliği söz konusu" dedi.

KİRALAR BİR AYDA YÜZDE 25 ARTTI

İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, yeni eğitim-öğretim döneminin başlayacak olmasıyla birlikte kira fiyatlarında yüzde 20-25 artış görüldüğünü, en fazla hareketliliğin İstanbul’da Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer, Maslak bölgelerinde 1+1, 1+0, 1+1 mobilyalı kiralık dairlerde görüldüğüne işaret etti.

Piyasada daire bulmanın da zor olduğuna işaret eden Demir, maddi durumu iyi olan velilerin çocukları için satılık ev almaya yöneldiğini açıkladı. Demir, "Satılık yer bulmak bile 1+1 piyasasını hareketlendirdi. Öğrenci bereketi dairelere yansıdı" dedi.

MASLAK’TA 2+1 EŞYALI 85 BİN TL

Öğrenciler tarafından toplu ulaşıma yakın, yeni bina ve masrafsız dairelerin tercih edildiğini vurgulayan Şenay Araç Demir, "Örneğin Kağıthane’de, temmuz-ağustos arasında 1+1 daireler 13 bin liradan 17 bin liraya yükseldi. Mobilyalı daireler ise 25 bin TL ile 30 bin TL arasında kiralanmaya başladı. Bunlar yeni daireler” dedi. Maslak bölgesinde 1+0 dairelerin 20 bin TL ile 25 bin TL, eşyalı 1+1’lerin 50 bin TL’den kiralanmaya başladığının altını çizen Demir, “Yine Maslak bölgesinde 1+1 boş daireler 35 bin TL, 2+1 eşyalılar 75 bin TL ile 85 bin TL arasında kiralanıyor" bilgisini verdi

Şişli’de Fulya bölgesinde ise 1+1’lerin 15 bin TL, 2+1’lerin 22 bin TL’den kiralandığına işaret eden Şenay Araç Demir, "Yine bu bölgede 2+1’ler 45 bin TL ile 65 bin TL, 3+1’ler 75 bin TL ile 100 bin TL arasında kiralanmaktadır" diye konuştu.