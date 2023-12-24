Öğrenciden değil sermayeden yana

6 Şubat depremlerinden sonra eğitimdeki sorunlar çözülmezken MEB, deprem bölgesindeki özel okullarda okumak isteyenlere teşvik verecek. Eğitim Sen’den Tıraş, “İktidar sermayeden yana oldu” dedi.

Deniz GÜNGÖR

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 11 ay geçmesine karşın bölgede öğrencilerin yaşadığı sorunlara yönelik hâlâ kalıcı bir çözüm üretilmiş değil.

Yıkılan veya hasarlı okul binalarında okuyan öğrenciler farklı okullarda ikili öğretim alırken bazı okullarda ise öğrenciler karanlıkta, güvenli olmayan ve konteyner okullarda eğitim almaya devam ediyor.

İktidar, yeni okulların yapımı veya güçlendirme çalışmalarında yetersiz kalırken sermayeyi desteklemeye devam ediyor. Bunun son örneği ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) deprem bölgesindeki özel okullarda okumak isteyenler için verdiği teşvik kararı oldu. 4 Aralık - 29 Aralık tarihleri arasında başvuruların devam edeceği kararda anaokulları için 12 bin 800, ilkokullar için 15 bin 400, ortaokul ve liseler için 18 bin lira teşvik verilecek.

BU SİYASİ BİR TERCİHTİR

Deprem bölgesindeki öğrencilerin sorunlarına yönelik adımların atılmadığını hatırlatan Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, “Öğrencilere bir içme suyunu, ücretsiz bir öğün sağlıklı yemeği, ücretsiz ulaşımı herhangi bir desteği vermeyen siyasal iktidarın özel okullara yönelik teşviki siyasi bir tercihtir. Depremin üzerinden yaklaşık 11 ay geçti ve deprem bölgesindeki öğrenciler barınma, sağlık, ulaşım ve eğitime erişimde onlarca sorun yaşıyor” dedi. Deprem bölgesindeki çocuklara eğitim desteği ödemesi yapılmadığına dikkat çeken Tıraş, “Depremin üzerinden geçen bunca aya rağmen ne yeni okullar yapılabilmiş değil ne de orta hasarlı okullar onarılıp sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamına kavuşturulabilmiş değil. Aylardır bir okul binası 4-5 okul birden kullanabiliyor. Öğrencilerimiz ya sabahın karanlığında okula gidiyor ya da akşam karanlığında eve dönüyor. Siyasi iktidar her zaman olduğu gibi emekçiden, yoksuldan yana olmak yerine sermayeden yana oldu” ifadelerini kullandı.

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Göz gözü görmeden ‘eğitim’ alıyorlar

Depremin yıkıcı etkilerinin hâlâ silinmediği kentlerden biri olan Hatay’da, Hatay Depremzede Derneği’nin paylaştığı görüntülerde öğrencilerin enkaz ve moloz yığınları arasında okula gittiği ve ‘eğitim’ almaya çalıştığı ortam gözler önüne serildi. Videoda, elektrik yetersizliği sebebiyle aydınlatmanın olmadığı, klimanın çalışmadığı bir ortamda eğitim görmeye çalışan öğrencilerin elektrik yetersizliği nedeniyle karanlık bir ortamda ders işlemeye çalıştıkları görüldü. Bir öğrenci, "İlk iki ders hiç ders işleyemiyoruz. Kitaplarımızı göremiyoruz. Birbirimizi bile göremiyoruz" dedi.

Öte yandan Hatay’da yıkılan ya da ağır hasarlı okullarda eğitim gören öğrenciler, başka liselerde örgün öğretim görüyor. Tadilat ve güçlendirme çalışmaları yapılmayan ‘az hasarlı’ okullardaki öğrenciler, okullarında tadilat yapılmadığı için başka okullarda ikili eğitim alıyor. Öğrenciler 40 dakikalık ders saatlerinin 30 dakikaya dek düşmesinden şikâyet ediyor.