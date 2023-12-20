Öğrencilerden para toplayıp Deniz Feneri’ne teslim ettiler!

Bursa’daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu yönetimi, öğrencilerden topladığı 27 bin TL’yi iktidara yakınlığıyla bilinen ve birçok skandala imza atan Deniz Feneri Derneği’ne teslim etti.

Begüm UĞURLU



Bursa’daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu, Gazze için Deniz Feneri Derneği’nin “İyilik Okulu” projesi kapsamında öğrencilerde 27 bin TL toplandı. BirGün’ün ulaştığı Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nun Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, sadece Deniz Feneri Derneği ile değil birçok vakıf ve dernekle de çalışma yaptıklarını belirtti. Proje hakkında ise, “Deniz Feneri Derneği’nin ‘İyilik Okulu’ diye bir projesi var. Bu bütün okullarda uygulanan, bakanlık onaylı bir proje. Deniz Feneri Derneği, okullarda çalışma yapabiliyor” diye konuştu.

Deniz Feneri Derneği hakkındaki iddialarla ilgili bir şey söyleyemeyeceğini vurgulayan Kırbıyık, “Yolsuzluk konuları hukuki meseledir. Biz hâkim veya savcı değiliz. Ben bu konuda bir şey söyleyemem. Resmi usul ve esaslara göre okullarda çalışma yapmaya yetkili bir dernek Deniz Feneri Derneği. Çeşitli okullarda çalışma yapıyor, bizim okulumuzda da Gazze için birlikte bir çalışma yürüttük. Güzel bir kampanya oldu, bağışımızı yaptık karşılığında da makbuzumuzu aldık. Zaten böyle bir projeyi yürütebilmek için derneklerin bakanlık onaylı protokollerinin olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.