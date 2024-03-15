Öğrencilere ‘oruç’ dayatması

Haber Merkezi

İktidarın uygulamaları ile birlikte toplumda yayılan gericilik çocukları da etkiliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilkokul öğrencilerinin oruç tutmaya yönlendirilmesi öğretmenlerin tepkisini çekti. Bir öğretmen "Bu çocukların beslenmesi gerekiyor, aç kalması değil" dedi

Bir ilkokulda görev yapan öğretmen 2. sınıfa giden bazı öğrencilerin okula aç geldiğini ve beslenme çantası getirmediğini fark etti. Öğretmen durumu araştırdığında ise çocukların oruç tutmaya yönlendirildiğini tespit etti. Velilerin bulunduğu whatsap grubuna konu hakkında uyarı mesajı atan öğretmen, "Birkaç öğrenci iki gündür beslenme getirmiyor. Umarım 2. sınıf öğrencisine oruç tutturmuyorsunuzdur. Bunlar henüz çocuk eğer böyle bir niyetiniz varsa lütfen vazgeçin. Bu çocukların beslenmesi gerekiyor aç kalması değil. En büyük sevap çocukların en iyi şekilde beslenebilmesini sağlamak. Ayrıca oruç tutmak insanın yetişkin olduğunda verebileceği bir karar olmalı. Sizleri uyarmış olayım istedim bu konuda" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde ise Ali Kuşçu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi eve geldiğinde, velisi çantasında oruç çizelgesi, dua kavanozu gibi şeyler gördü.

ORUÇ ÇİZELGESİ!

Konuya dair soL'a konuşan öğrenci velisi "Din dersi bizim kabusumuz oldu adeta. Çocuğum din dersi olduğu gün okula gitmek istemiyor. Okulun ilk gününde çocuklara şükür kutusu adı altında bir sürü dinsel ritüel dayatılıyor.

Şimdi de Ramazan ayı nedeniyle aynı ritüeller dayatılıyor. Çocukları tekne orucu tutturmaya teşvik ediyorlar. Okullardaki bu gericilik beni artık korkuttuğu kadar çocukları da psikolojik olarak etkiliyor. Devlet okullarında resmen emekçi ailelerin çocuklarına gericilik, şükürcülük öğretiliyor. Parasının olanın sağlıklı eğtim aldığı bu düzenden yorulduk artık. Ben bir veli olarak asla sesiz kalmayacağım, gerekirse hukuki haklarımı da arayacağım. Bizler böyle gerici bir eğtime mecbur değiliz" dedi.

Tepki çeken bir etkinlik Mamak Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda meydana geldi. Sabah ders saatlerinde koridorlarda çocuklara Ramazan davulu çalındı.