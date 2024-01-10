Öğrencilere zorunlu Filistin paneli!

Kayhan AYHAN

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Filistin paneline öğrencilerin katılımını zorunlu tuttu

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yarın Üsküdar Bağlarbaşı kongre merkezi'nde saat 13.00'da "Dünden bugüne Filistin" paneli düzenlenecek. Panel öncesi okul müdürlüklerine bu akşam gönderilen yazıda tüm lise müdürlüklerinin panele katılımının zorunlu tutulduğu belirtildi.

25 ÖĞRENCİ ŞARTI

Gönderiken yazıda her okuldan bir öğretmen eşliğinde 25 öğrencinin de panele gelmesi istendi.

Panele katılacak öğrencilerin ulaşımının ise kendi imkanları ile yapılması istendi.