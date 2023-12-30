Öğrencileri çalıştıran sistem yaşamdan kopardı

Haber Merkezi

Diyarbakır’da 10’uncu sınıf öğrencisi Ömer Çakar, klima montajı için götürüldüğü Oto Galericiler sitesinde iş güvenliği olmadan çalıştırıldı, çatı katından düşerek yaşamını yitirdi.

Amida Haber'in edindiği bilgilere Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Ömer Çakar, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında sene başında bir klimacıda staja başladı. İddialara göre, stajyer öğrenci Çakır, 21 Aralık’ta klima tesisatını döşemek için götürüldüğü Oto Galericiler Sitesi’nde dengesini kaybederek 2’inci kattan zemine düştü.

Kafasının üstüne düşen Çakır'ın ağır yaralandığı bildirildi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 17 yaşındaki Çakır, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çakır’ın dayısı Serdar Kaya, olayda hem okulun hem de işyerinin ihmali olduğunu söyledi. Kaya, “Klimacının sahaya götürmemesi lazım, götürmüş. Ağır iş yaptırmaması lazım, bunu da yaptırmış. Klima tesisatı döşemek için çatı katına çıkmış, ama hiçbir güvenlik önlemi alınmamış” dedi. Kaya, hem iş yeri, hem de okul yönetiminin ihmali olduğunu, belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.