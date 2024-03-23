Öğrencileri ‘şehit’ yaptılar

ÇEDES’le skandal bir uygulamaya daha imza atıldı. Eskişehir’de bulunan bir ortaokulda Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde çocuklara ‘şehit’ rolü yaptırıldı. Öğrenciler, üzeri bayrakla örtülen çocukların başında bekletildi.

Mustafa KÖMÜŞ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte hayata geçirdiği ‘Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında bir skandala daha imza atıldı. Daha önce mezarlık başında ağıt yaktırılan, kurban ibadetini öğretme bahanesiyle çocukların eline gerçek bıçak verildiği ortaya çıkan ÇEDES’le bu kez Eskişehir’de ortaokul öğrencileri şehit yapıldı.

Eskişehir Fatih İmam Hatip Ortaokulu’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde öğrenciler savaşı anlatan bir tiyatro oyunu sahneye koydu. Oyunda çocukların bazıları ‘şehit’ yapıldı ve üzeri bayrakla örtüldü. Diğer öğrenciler ise üzeri bayrakla örtülen ve ölü rolü yapan çocukların başında bekletildi.

ÇEDES Eskişehir hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “ÇEDES Değerler Kulübü danışman öğretmeni Turgay Karakaya’nın öncülüğünde hazırlanan ‘Çanakkale’de baba oğul’ tiyatrosu ilgiyle ve beğeniyle izlendi. Çanakkale ruhunu yaşatması dileğiyle…” ifadeleri kullanıldı.

Okulun sitesinden yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi: “Okulumuz öğretmenleri Zeliha Aytav, Mehmet Alıcı, Gizem Büyükayhan rehberliğinde hazırlanan öğrenciler çeşitli gösterilerini sundular. Okulumuzda yapılan şiir yarışmalarında birinci olan öğrencilerimize ödüllerini okul müdürümüz Mehmet Bilik verdi. Okulumuz tiyatro kulübü öğrencilerinin hazırladığı piyes de büyük ilgi topladı. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

ÖNÜ ALINAMAZ SONUÇLAR DOĞACAK

Eskişehir Eğitim Sen Şube Başkanı konuya ilişkin şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, bizzat iktidar eliyle hayata geçirilen ve doğrudan laik eğitimi ve laik yaşam tarzını hedef alan ÇEDES ve benzeri uygulamalardan derhal vazgeçmelidir. Eğitim bu ülkenin en büyük sorunu haline geldi. Bilimden uzak dar bir kadronun elinde adeta günlük politikalar ile içinden çıkılmaz hale getirildi. Sınıfa giren imamlar zaten pedagojik eğitimden yoksun. Bu tarz uygulamalar da ileriki dönemde çocukların hayatlarını önemli ölçüde etkileyecek ve önü alınamaz sonuçlara yol açacak.”