Öğrencileri taciz etmekle suçlanan öğretmen tutuklandı

Elazığ'da hentbol antrenörü olan İ.B., 4 lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda tutuklandı.

Elazığ'da kız öğrencileri taciz ettiği belirtilen öğretmen tutuklandı.

Öğrenci velileri, Elazığ’da Yüzüncü Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde İnşaat Bölümü'nde teknik öğretmen olan ve Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nde hentbol antrenörlüğü yapan İ.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine savcılık, mağdur öğrencilerin ifadesini aldı. Bu ifadenin ardından öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adliyeye getirilerek ifadesi alınan İ.B. tutuklama talebiyle 2. Asliye ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, İ.B. hakkında öğrencileri taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İ.B.’yi açığa aldığı öğrenildi.