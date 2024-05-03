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Öğrencilerin isyanı egemenleri korkuttu

Dünya
  • 03.05.2024 06:00
  • Giriş: 03.05.2024 06:00
  • Güncelleme: 03.05.2024 08:21
Öğrencilerin isyanı egemenleri korkuttu
Fotoğraf: AA

Dış Haberler

ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nden tüm dünya üniversitelerine yayılan Filistin’e destek gösterileri sürüyor. ABD'nin Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) Filistin'i destekleyen göstericilerin canlı kalkan oluşturmasıyla geri çekilen polis, takviye kuvvetle protestoculara müdahaleye başladı.

Kampüs gösterilerinde 18 Nisan'daki ilk gözaltı olaylarından bu yana 30 üniversitede 1600'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirildi. ABD Temsilciler Meclisi’nde ise “antisemitizmin” tanımını genişleterek kampüslerdeki Filistin gösterilerini "antisemitik" olduğu gerekçesiyle bastırmayı mümkün kılan yasa tasarısı kabul edildi.

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