Öğrencilerin isyanı egemenleri korkuttu

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ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nden tüm dünya üniversitelerine yayılan Filistin’e destek gösterileri sürüyor. ABD'nin Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) Filistin'i destekleyen göstericilerin canlı kalkan oluşturmasıyla geri çekilen polis, takviye kuvvetle protestoculara müdahaleye başladı.

Kampüs gösterilerinde 18 Nisan'daki ilk gözaltı olaylarından bu yana 30 üniversitede 1600'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirildi. ABD Temsilciler Meclisi’nde ise “antisemitizmin” tanımını genişleterek kampüslerdeki Filistin gösterilerini "antisemitik" olduğu gerekçesiyle bastırmayı mümkün kılan yasa tasarısı kabul edildi.