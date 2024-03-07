Öğrencilerin türbeye götürülmesi hakkında suç duyurusu

İzmir’de Menemen’de ilkokul öğrencilerinin Menemen ayaklanmasından yargılanıp ceza alan Esad Erbili’nin mezarına götürülmesine tepki gösterildi. Veli-Der İzmir 2 No’lu Şube Başkanı, konu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

BİRGÜN EGE

Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzaladığı ÇEDES projesi kapsamında, öğrencilerin İzmir Menemen’de Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesine götürülmesine Eğitim Sen Menemen Temsilciliği ve Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) İzmir 2 No’lu Şube tepki gösterdi.

Şeyh Erbili, 'Teğmen Kubilay’ın öldürüldüğü Menemen olayına karışmış, idam ile yargılanmış ve yaşı nedeniyle müebbet hapse mahkûm edilmişti.

Eğitim Sen Menemen Temsilciliği Örgütlenme ve Hukuk Sekreteri Hüseyin Yanar, “Geçtiğimiz günlerde Menemen İlçemizdeki okullarda öğrenim gören bazı öğrencilerimiz İzmir İl Müftülüğü tarafından, Nakşibendi Şeyhi Esat Erbili’nin türbesine götürülmüş ve burada İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, ayaklanmadan yargılanıp ceza almış Esad Erbili hakkında övgüyle bahsetmiştir” dedi.

"ÇOCUKLARI TARİKATLARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Yanar şunları dile getirdi: “Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve etkinliğe katılan öğrencilerin okul müdürlerinin bu etkinlikten bilgileri var mıdır? İzmir İl Müftülüğü bu öğrencilere nasıl ulaşabilmiştir? Öğrencilerin ailelerinden yazılı izin alınmış mıdır? Geçtiğimiz hafta başka illerde de öğrenciler benzer türbe ziyaretlerine götürülmüştür. Öğrencilerimizin gerici şeyhlerin mezarlarına, türbelerine götürülmesi asla kabul edilemez. Bu tür gerici faaliyetler ve etkinlikler Cumhuriyetimizin niteliklerini, ilkelerini ve kazanımlarını yok saymaktır, karşı duruştur. Çocuklarımızı cemaatlere, tarikatlara teslim etmeyeceğiz.”

Veli-Der İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Turgut Aydın, “Bundan 100 yıl önce, yani 3 Mart 1924’te Genç Türkiye Cumhuriyetini ayakta tutacak, toplumu ümmetten yurttaş olma aşamasına taşıyacak, devrim yasaları olarak tanımlanan üç yasa kabul edilmiştir. Bu ziyaretin tam da bu yasaların kabul edildiği dönemde yapılmış olması manidardır. Bu açıkça, Cumhuriyete, kazanımlarına, ilke ve devrimlerine karşı duruştur. İlkokul çağındaki çocuklarımızın böyle bir zatın türbesine götürülmesindeki amaç nedir? Bunun bir tek yanıtı var: Çocuklarımızı da kendileri gibi gerici, Cumhuriyet karşıtı, karşı devrimci yetiştirmek. Ama unutmasınlar ki çocuklarımızı asla elimizden alamayacaklar, Çocuklarımızı karanlığın teslim almasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aydın, İzmir Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu ve Menemen Müftüsü Mehmet Seven hakkında Menemen Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.