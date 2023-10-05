Öğrencisini 2 yıl boyunca istismar eden erkek serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tekvando kursunda 14 yaşındaki S.T'yi 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan öğretmen E.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. Çocuğun, E.Y. tarafından ölümle tehdit edildiği ve E.Y'nin eşi tarafından darp edildiği de öğrenildi.

Kocaeli’de 14 yaşındaki kız çocuğunu, 2 yıl boyunca istismara maruz bırakan E.Y. isimli erkek, şikayetten 28 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Gölcük ilçesinde S.T., tekvando kursundaki eğitmeni tarafından 2 yıl boyunca cinsel istismara uğradı. E.Y.’nin öğretmen eşi D.Y., mesajları yakalamasıyla durumu öğrendi. S.T. ile görüşen D.Y. darp ettiği çocuğun telefonundaki fotoğrafları zorla sildi. E.Y. ise istismar ettiği çocuğun telefonunu kırarak, istismarı anlatması durumunda çocuğu 'öldüreceğini' söyleyip tehditte bulundu.

28 GÜN SONRA İFADESİ ALINDI

Olay sonrasında karakola giden S.T. şikayetçi oldu. S.T. polise verdiği ifadesinde, 'E.Y'nin kendisini sevgili olduklarını düşündererek' cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. "E.Y. ile ilişkimiz 2021 yılının yaz aylarında başladı, Ağustos’ta sevgili olduk" şeklinde ifade veren S.T., sürekli buluştuklarını söylediği E.Y'nin bazen evine gittiklerini belirtti. Burada kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan çocuk, tekvando salonundaki soyunma odasında ve E.Y.'ye ait iş yerinde de istismara maruz bırakıldığını ifade etti.

Şikayetin üzerinden 28 gün geçtikten sonra E.Y.’nin ifadesi alınabildi. Suçlamaları kabul etmeyen E.Y., çocuğu kendisine 'platonik olarak aşık olmakla' suçladı.

Mahkemeye sevk edilen öğretmen E.Y., adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.