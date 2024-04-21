Öğrenciye abluka, cemaate istihdam

Diyanet’in Kuran Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ile lise öğrencilerine yönelik yoğun dini eğitimin önü açıldı. Yönetmelikle Diyanet’e, merkezlere bağlı yurt açma olanağı ve dışarıdan personel alma olanağı da sağlandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin amacının, “Kuran eğitim merkezleri ve merkezlerde eğitim alan öğrencilere yönelik yurt ve pansiyonların çalışma usul ve esasları ile yürütülecek eğitim hizmetlerini ve bunların yönetim ve denetim esaslarını belirlemek” olduğu belirtildi.

Yönetmelik ile Diyanet’e sağlanan yetkiler, “Örgün eğitimdeki lise öğrencileri Diyanet’in ablukasına alınacak” yorumlarına neden oldu.

ARAPÇA VE KURAN EĞİTİMİ

Yönetmeliğe göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 14-17 yaş aralığında örgün eğitime devam eden öğrenciler için Kuran Eğitim Merkezleri açılacak. Kur’an Eğitim Merkezleri’nde sabah 05.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında lise öğrencilerine temel düzeyde Arapça ve Kuran eğitimi verilecek. Merkezlerde eğitim görecek öğrencilerin konaklaması için Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı yurt ve pansiyon açılabilecek.

Yönetmelik ile ayrıca dokuz kişiden oluşan Kuran Eğitim Merkezleri Kurulu oluşturulacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir temsilcinin yer almayacağı kurula atamalar Diyanet tarafından yapılacak. Merkezlerde Diyanet’in kadrolu ya da sözleşmeli personelinin yanı sıra, “Diğer kurumlardan” da görevlendirme yapılabilecek.

TARİKAT TEHLİKESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın lise öğrencileri üzerindeki etkisini artıracak yönetmeliğe yönelik değerlendirmelerde bulunan Eğitim Uzmanı Ali Taştan, “Diyanet’e bağlı Kuran kursları varken şimdi de 14-17 yaş aralığındaki lise öğrencileri hedef alınmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu kapsamda yurt ve pansiyon açabilecek olması ve denetimini sadece kendi uhdesine alması bu merkezlerinin tarikat ve cemaatlerin eline geçme ihtimalini akıllara getiriyor" dedi.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin MEB’in kapsamı dışına çıkarılmasının doğru olmadığını ifade eden Taştan şunları söyledi: “Öğrencilerin örgün eğitimden kopmalarına neden olacaktır. Öğretim Birliği Kanunlarına göre tüm eğitim-öğretim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılmaktadır. Kur’an ve Arapça eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri tarafından verilmelidir. Öte yandan Kur’an Eğitim Merkezleri Kurulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisinin olmaması düşündürücüdür.”