Öğrenciye yok, sermayeye var

Eğitime yönelik ihtiyaçlara ‘kaynak yok’ diyen MEB, özel okullara kesenin ağzını açtı. OSB içinde yer alan meslek liseleri yine kollandı. MEB ve Hazine Bakanlığı’nın kararıyla meslek liselerine teşvik yağdırılacak.

Deniz GÜNGÖR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimcilerin, sendikaların ve velilerin okullarda “bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su” talebine kulak tıkamaya devam ederken özel okullara teşvik yağdırdı. MESEM’le yetinmeyen ve öğrencilerin OSB dışına çıkmaması için çaba harcayan MEB’in son kıyağı da teşviklere ‘enflasyon zammı’ oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MEB tebliğine göre, organize sanayi bölgesi (OSB) içinde veya dışında açılan özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde okuyan öğrencilere verilen eğitim-öğretim desteğinde düzenleme yapıldı. OSB’lerin içindeki özel meslek liselerinde öğrenci başına 21 bin 450 lira ile 35 bin 938 lira arasında, OSB dışındaki liselerde 16 bin 890 lira ile 22 bin 636 lira arasında değişen miktarlarda “devlet desteği” yapılacak.

KABUL EDİLEMEZ KARAR

Okullarda uzun süredir “bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su” başlığı altında mücadele ettiklerini söyleyen Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, “Ancak emek ve meslek örgütlerinin, derneklerin bu konudaki talepleri karşısında üç maymunu oynayanlar konu sermayeye kaynak aktarmaya gelince aslan kesiliyorlar. Yaşanan derin yoksulluk en fazla çocukları etkiliyor. Resmi rakamlara göre 10 milyon çocuğun yoksulluk çektiği bir ortamda öncelik kamu kaynaklarının sermayeye değil, başta eğitim ve sağlık olmak kamusal hizmetlere ayrılması olmalıdır” dedi.

4+4+4 eğitim sisteminin asıl amacının kamusal eğitimi zayıflatmak olduğunu söyleyen Gülez şu ifadeleri kullandı: “Kamu kaynaklarını özel okullara aktararak özel okullara devlet desteğini güçlendirmekti. Bugün yayınlanan teşvik rakamları da gösteriyor ki hükümet bu konudaki politikalarına hız kesmeden devam ediyor. Devlet okullarının fiziki yapı ve donanım açısından yaşadığı eksiklikler ortada iken devlet okullarına ödenek gönderilmezken kamu kaynaklarının özel okul teşvikleri adı altında sermayeye aktarılması kabul edilemez.”

KESENİN AĞZI AÇILDI

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada ise kamu kaynaklarının özel okullara aktarılmasıyla ‘özel meslek liseleri’nde artış yaşandığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Eğitimde 4+4+4 öncesinde, 45 özel meslek lisesi varken, doğrudan destek ve teşvikler sonucunda okul sayısı 7,5 kat artmış ve 2022/2023 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle bu sayı 337 olmuştur. Aynı dönemde özel meslek liselerine giden öğrenci sayısı ise 35 kat artış göstererek 4 bin 348’den 151 bin 655’e yükselmiştir” denildi.

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “Eğitime ihtiyaç kadar bütçe, okullara yeterli ödenek ayrılması istendiğinde ‘kaynak yok’ yalanına sarılanlar, ‘ucuz ve nitelikli işgücü yetiştirmeyi’ amaçlayan ve ‘ticari işletme’ statüsünde olan özel meslek liseleri için kesenin ağzını her zaman açık tutmuştur. Hükümetin özel meslek liselerine öğrenci başına yapılacak destekler konusunda bu kadar ‘cömert’ davranmış olması dikkat çekicidir.”

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ASIL KIYAK OSB’YE

MEB ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın OSB içinde ve dışındaki özel okullara yapacağı teşviklerin bir kısmı şu şekilde: