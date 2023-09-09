Öğretim görevlisinden 4 gündür haber alınamıyor

Trakya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Gökcan Tazeler’den 4 gündür haber alınamıyor. Tazeler, ekipler tarafından Keşan'daki Radyolink Yolu mevkisinde aranıyor.

Edirne’nin Keşan ilçesinde çarşamba günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan öğretim görevlisi Gökcan Tazeler (37) cep telefonundan en son sinyal alınan Radyolink Yolu mevkisinde aranıyor.

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Gökcan Tazeler’den, çarşamba günü, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle’deki Zirve Konutları’danki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Tazeler için arama çalışması başlatıldı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve gönüllü ekipler, bugün Gökcan Tazeler’in cep telefonundan en son sinyalin alındığı Radyolink Yolu mevkisinde arama çalışması başlattı.

Ekipler, bölgede koridor oluşturup 3’erli gruplar halinde tarama yaparak kayıp Tazeler’i bulmaya çalıştı. Arama çalışmalarına Gökcan Tazeler’in eşi Damla Suna Tazeler de katıldı. Çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.