Öğretim üyesi hakkında taciz iddiası: Rektörlük açığa aldı

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi olan C.S, kadın öğrenci B.B'yi sözlü taciz ettiği iddiasıyla rektörlük tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesinin öğrencisine sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılıp, açığa alındığını açıkladı.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gören kadın öğrenci B.B., öğretim üyesi olan C.S.'nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Anadolu Üniversite Rektörlüğü, iddia üzerine soruşturma başlattı.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, iddiayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, öğretim üyesi C.S'nin açığa alındığı ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Üniversitemizde bir öğretim üyesinin bir öğrenciye sözlü taciz ettiği iddiaları ile ilgili şikayet tarafımıza ulaştıktan sonra aynı gün ivedilikle soruşturma başlatılmış olup, ilgili öğretim üyesi açığa alınmıştır. Öğretim üyesi hakkındaki soruşturma üniversitemiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve süreç üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir."