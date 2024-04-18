Öğretmen ataması pazarlığa döndü

Bakan Tekin, Erdoğan’ın açıkladığı öğretmen atamasıyla ilgili "Takvim de sayı da belli değil" dedi. Tekin’in Maliye Bakanını işaret etmesi pazarlık olarak yorumlandı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" dedi.

"TAKVİM DE SAYI DA BELLİ DEĞİL"

TBMM’de partisinin grup toplantısına katılan Bakan Tekin, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin soruları yanıtlayan Tekin, "Cumhurbaşkanımız açıklamasında da zaten söyledi. Mevcut öğretmen sayımız ve ihtiyacımıza ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Sonra da sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım" dedi.

Atamalara ilişkin belli bir sayının olmadığını vurgulayan Tekin, sayının belli olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağını aktardı. Tekin, "Ücretli öğretmen sayısının 90 bin olması nedeniyle öğretmen ihtiyacının da bu rakamlara yaklaşık olduğunu" dile getiren sendikaların hatırlatılması üzerine de "Konuşulan rakamlar çok büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımız zaman, bütün bu rakamları da paylaşacağız. Net rakamları da paylaşacağız. İhtiyaçlarımızı sürekli revize ediyoruz. Haftalık okutulan ders sayısından tutun, mevcut öğretmenler, emekli olanlar, hepsini anbean takip ediyoruz. İhtiyaçlarımızı, rakamları net olarak o gün açıklayacağız" diye konuştu.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 70’İ ATANMADI

Ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen iktidardan atama takvimini açıklamasını beklerken MEB’in 2019-2023 dönemine yönelik atama analizi, plansızlığı gözler önüne serdi. 2019 ve 2023 yıllarını da kapsayan beş yıllık dönemde atamalara başvuran 512 bin 199 öğretmenden yalnızca 160 bin 577’sinin ataması gerçekleşti.