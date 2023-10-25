Öğretmen mutsuz

İstek Vakfı’na bağlı okullarda çalışan öğretmenler, vakıf yönetimi tarafından mobbinge maruz kaldıklarını öne sürdü. Özlük hakkı ihlalleri ve iş yükü ile karşı karşıya kaldıklarını belirten öğretmenler “İdareciler suç işliyor” dedi.

Oğulcan AYDIN

Özel okul öğretmenleri yaşadıkları sorunlara karşı mücadele veriyor. İstek Vakfı’na bağlı öğretmenler de özlük haklarının kaybı, ekonomik koşullar, iş yükünün artışı ve mobbing gerekçesi ile bir açıklama yayımladı. Açıklamada dayanışma sağlamak adına kurulan WhatsApp grubuna üye olan öğretmenlere yönetim tarafından “örgüte üye olma” işlemi yapılarak tazminatsız işten çıkarma yapılacağı bildirildiği iddia edildi.

ZAM YAPILMADI

Vakfa bağlı şube öğretmenlerinden biri BirGün’e yaşadıklarını anlattı. “Yönetim bizi muhatap almıyor, ekstra iş yükümüze rağmen ek ücret alamıyoruz. Sürekli ders doldurma var, haksızlığa uğruyoruz. Maaşlarımızda taban sınır belirlenmeli" diyen öğretmen şunları söyledi:

"Bizim şubemiz özelinde mobbing uygulanmadı ancak ekonomik koşullarda zorlanıyoruz. Derdimizi anlattığımız, tüm şubelerle ortaklaşa yolladığımız maile karşılık vermedi vakıf yönetimi. Şubeler olarak birleşip kurduğumuz WhatsApp grubumuz 300 kişiydi, ancak yönetim baskıları sonucu 200’lere düştü bu sayı. Mail hesaplarımız köstebekler tarafından belirlendi, yönetim mail hesaplarımızı engelledi. Onlara ulaşmamızı istemediler.

Ekonomik gerekçelerle birleştik. Nisanda imzalanan sözleşmedeki maaş o dönem için iyi gelse de asgari ücrete zam yapıldığında, maaşımız erişmiş olacak. Biz de sormuştuk temmuzda maaşımız güncellenecek mi, ‘evet’ demişlerdi ama yatmadı. Zam olmadı. Özel sektör öğretmenleri 8 ay zam almamış oluyor, ocakta alınması gereken zam eylülde alındığı için. Devlet öğretmenlerine 24 saat üzerine ek ders yatırılırken, özel okullardaki branş öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve anaokulu öğretmenlerine yatırılmıyor. Yoksulluk sınırında olması için mücadele etmemiz gerek. Siyah giyiniyoruz. Twitter (X) hesabı açtık, vakfın da korkusu bu. Velilerin destek olmasını istemiyorlar.

AZARLANAN ÖĞRETMENLER

Yönetimin psikolojisini yorduğunu söyleyen ismini vermeyen başka bir öğretmen ise şu ifadeleri kullandı: “Bu sene başladım ve hayal kırıklığına uğradım. İş yükümüz çok yüksek. Nöbetim olduğunda 7 dersim oluyor, tuvalete gidecek dahi vakit bulamıyoruz. Sanki hiç iş yapmıyormuşuz gibi bir tavır takınıyor yönetim. Çocuk gibi azarlıyorlar bizi. Ben branş öğretmeniyim, ama sınıf öğretmenliği de yapıyorum. Bu bana başta söylenmedi. Öğretmenler çok mutsuz. Ağzım açık şekilde izliyorum bu yaşanan süreçleri.”

GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

İstek Vakfı Öğretmenleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Bizler İstek Vakfı Öğretmenleri olarak birçok kampüste idarecilerimizle görüşüp taleplerimizi dile getirdik fakat karşılığında ‘Bekleyin, vakıf halleder, vakfa güvenin.’ dışında bir cevap alamadık. Biz de bu süre zarfında vakfımıza güvenerek beklemeye devam ettik. Uzun süre bekleyişin ardından vakfa olan güvenimiz iyice kırılmaya başladı. Fakat İstek Vakfı idarecileri bu süreçte biz öğretmenlerle taleplerimizi görüşmek yerine öğretmen arkadaşlarımızı arayarak WhatsApp grubundan ayrılmalarını, öğretmenlerin yan yana gelmesinin suç olduğunu söylemiş ve bu yasadışı tehditleri İstek Vakfı avukatlarıyla görüşerek bizlere ilettiklerini belirtmişlerdir. İdarecilerin yönlendirdiği isimler Öğretmen Sendikası ile iletişim kurarak ısrarla sendikalı öğretmenlerin isimlerini öğrenmeye çalışmış ve Öğretmen Sendikası üyesi olduğu tahmin edilen öğretmenler işten çıkartılmakla tehdit edilmiştir. Taleplerimiz haklı ve meşrudur. Öğretmenlerin bu hakkını engellemeye çalışmak suçtur ve İstek Vakfı İdarecileri açıkça suç işlemektedir.”