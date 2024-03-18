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Öğretmen ve bir grup öğrenci, yağmurda ıslanan köpeğe yuva yaptı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde öğrenciler, yağmur ve soğuktan etkilenen köpek için öğretmenleri ile birlikte yuva yaptı.

Güncel
  • 18.03.2024 18:39
  • Giriş: 18.03.2024 18:39
  • Güncelleme: 18.03.2024 18:42
Kaynak: iHA
Öğretmen ve bir grup öğrenci, yağmurda ıslanan köpeğe yuva yaptı
FOTOĞRAF: İHA

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde öğrenciler, yağmur ve soğuktan etkilenen köpek için öğretmenleri ile birlikte yuva yaptı.
Merkez Kayapınar ilçesinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede bir okulun öğrencileri ve sınıf öğretmeni, yan taraftaki boş arazide bulunan sokak köpeğinin yağmurdan etkilendiğini görünce branda ve poşetlerden bir yuva yaptı. Yürekleri ısıtan görüntü, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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