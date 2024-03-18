Öğretmen ve bir grup öğrenci, yağmurda ıslanan köpeğe yuva yaptı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde öğrenciler, yağmur ve soğuktan etkilenen köpek için öğretmenleri ile birlikte yuva yaptı.

Güncel 18.03.2024 18:39 Giriş: 18.03.2024 18:39

Güncelleme: 18.03.2024 18:42 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA