Öğretmene silah çektiği iddia edilen imam hatip müdürüne ödül gibi ceza

Antep'te bir öğretmene silah çektiği iddia edilen 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu’nun müdürü Mustafa Yıldırım, müfettiş incelemesinden sonra yine Antep'te bulunan 25 Aralık Ortaokulu’na öğretmen olarak atandı.

Antep’in Şahinbey İlçesi’nde yer alan 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu’nun müdürünün, öğretmenlerden birine silah çektiği iddia edildi. Kınama ve para cezası alan müdür Mustafa Yıldırım, müfettiş incelemesinden sonra yine Antep'te bulunan 25 Aralık Ortaokulu’na öğretmen olarak atandı.

halktv.com.tr'den Ali Macit'in haberine göre; 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu’nun eski müdürü Mustafa Yıldırım hakkında 17 öğretmene mobbing yaptığı iddiasıyla şikayetçi olundu. Şikayeti okulun Müdür Yardımcısı Hüseyin Alökmen yaptı. Şikâyetin ardından MEB müfettişleri okula geldi. Müfettişlerin öğretmenlerden aldığı ifade de Müdür Mustafa Yıldırım’ın, bir öğretmeni baskıdan dolayı ağlattığını ve iddia etti. Diğer öğretmenler de müfettişlere baskı gördüklerini belirtse bile müfettişler, mobbing olarak değerlendirmedi. Müfettiş notunda, "Amirin maiyetindeki personele kötü muamelede bulunduğu kanaatine vardık" denilerek, müdüre sadece kınama cezası verildi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni’ne okul müdürü, kadın olduğu gerekçesiyle, regl gününü bahane ederek derslere girmemesi gerektiğini belirtti. Müdürün, Din Kültürü öğretmenine "özel durumu Kur'an okutmaya müsait değil" demesi ise müfettişler tarafından sadece uyarı cezasına uygun görüldü.

Öte yandan müdürün, bazı öğrencileri, mensubu olduğu iddia edilen tarikatlara götürdüğü belirtildi.

Okuldaki bir öğretmen, yaşadığı stres ve baskıya dayanamadıktan sonra Mustafa Yıldırım ile konuşmaya karar verdi. Yıldırım'ın silah çekerek, öğretmene, “Bir sıkıntı mı var hocam” dediği iddia edildi. Yıldırım’ın, okula silahla gelmesine idari yönden ceza verildi. Ancak müfettişler, raporda "adli yönden herhangi bir yaptırıma gerek yoktur" dedi. Müfettişler, gerekçe olarak ise silahın, Yıldırım’ın babasının ruhsatlı silahı olduğu, müdürün kendisi hakkında değil babası hakkında kamu davasının açılması gerektiği kanaatine vardı.

Okulun temizlik malzemelerini de sattığın belirlenen Yıldırım, sadece para cezası ile cezalandırıldı. Müdür, geçirdiği bu soruşturmadan sonra mesleğe Gaziantep’te bulunan 25 Aralık Ortaokulu’nda devam etti. Yıldırım, bu yaz tayin isteyip Bağlarbaşı Anadolu Lisesi'ne gitti.