Öğretmene verilen mülakat sözü unutuldu: Hayatımız çalındı

AKP iktidarı, memur atamasında kayırmacılık tepkileri üzerine mülakatın kaldırılacağına yönelik verdiği sözü unuttu. Atama takviminin dahi açıklanmadığına dikkat çeken öğretmenler, “Öğrencilerimizden uzağız” dedi.

Deniz GÜNGÖR

AKP iktidarı, 2023 genel seçimleri öncesinde kamuda mülakatın kaldırılacağına yönelik verdiği sözü unuturken öğretmen atama takvimine ilişkin ise belirsizlik sürüyor.

Öğretmenlerin verilen sözlere karşı mülakatın kaldırılmaması ve kamera önünde 3 kişilik jüri ile 45 dakikalık mülakat yapılmasına karşın tepkileri sürüyor. Önceki gün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atama takvimine ilişkin yaptığı açıklamada net ifadeler kullanmazken bayram sonrası toplanacak olan kabinede belirsizliğin netlik kazanacağına “inandığını” söyledi.

Yaşanan belirsizliğe tepki gösteren öğretmenler ise geciken atamanın telafisine yönelik en az 68 bin atama talebinde ısrarcı.

ATAMA HABERİ BEKLİYORUZ

Ülke genelinde 1 milyona yakın atama bekleyen öğretmen ve 112 bini aşkın açık bulunuyor. En çok açık 26 bin ile özel eğitim öğretmenliğinde bulunurken bunu 14 bin ile sınıf öğretmenliği, 7 bin ile İngilizce öğretmenliği ve 5 bin 600 ile ise rehberlik takip ediyor.

Artan ekonomik kriz nedeniyle geçimlerini sağlamak için sözleşmeli öğretmenliğe başvuran öğretmenlerin sayısı da artış gösterdi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre, iktidarın öğretmen yetiştirme ve istihdamdaki plansızlığı sebebiyle 2023 yılında sözleşmeli öğretmen atamalarına başvuran 163 bin 644 öğretmenden yalnızca yüzde 27’sinin ataması yapıldı.

Atama bekleyen ve ismini vermek istemeyen Coğrafya Öğretmeni, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 genel seçim öncesinde verdiği “Mülakatları kaldıracağız” sözünü hatırlattı. Öğretmen, “8 aydır mülakat mücadelesi veriyoruz. Atamanın ne zaman yapılacağı belli değil ancak Bakan Tekin ‘Atamaları yapacağız, şubatta görev başı’ dedi. Bırakın şubat ayında atanmayı nisan ayındayız ve atama takvimi dahi belli değil” dedi. Atama bekleyen öğretmenlerin oyalandığına dikkat çeken öğretmen, “Uyku uyuyamıyoruz, yemek yiyemiyoruz kimse beni 2-3 aylık bir süre için işe almak istemiyor. Cebimizde beş kuruş para kalmadı. Öğretmenler artık dört duvar arasında atama haberi bekliyor. Şubatta atama yapılacağının sözü üzerine özelde çalışanlar sözleşmelerini uzatmadı. Ailelerimiz de perişan durumda” diye konuştu.

SÖZLERİNİ TUTMADILAR

Atama bekleyen ve ismini vermek istemeyen bir sınıf öğretmeni KPSS sınavında ilk 500’ün içerisinde olduğunu vurguladı.

Öğretmen, “Son 10 yıla baktığımızda bu puanla kesinlikle atanırdım. Mülakat nedeniyle bu sene atanıp atanamayacağım muallakta. Bize verilen sözler tutulmadı. 8 aydır belirsizlik içerisindeyiz, bu sürede işe giremedik, hayatımıza devam edemedik” dedi. Mülakatta şans faktörünün bulunduğunu söyleyen öğretmen, “Karşımızdaki komisyon anlattığımız dersten, üstümüze başımıza bakarak, şivemize bakarak puan kırabilir. İstanbul’da girilen mülakat ve Diyarbakır’daki mülakatta farklı sonuçlar yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli öğretmenlerin bir kısmının Eğitim Fakültesi mezunu olmadığı ve formasyon almadığını ifade eden öğretmen, “Atama gelmedikçe açığımızı ücretli öğretmenlikle doldurmaya çalışıyorlar. Şu an ücretli öğretmenlik yapıyorum ve sınıf öğretmenliğinde sabitlik çok önemli ancak bu sistemde çok kez öğretmen değişiyor ve ben öğrencilerimin beşinci öğretmeniyim. Yalnızca bizler değil çocuklar da mağdur ediliyor. Kadrolu öğretmenlerle aynı işi yaparken eşit işe eşit ücret almıyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİMDEN UZAĞIM

İsmini vermek istemeyen ataması yapılmayan Sosyal Bilgiler öğretmeni ise geçimini ailesinin desteği ve doktora bursu ile sağladığını söyledi.

Eğitim Fakültelerinden her yıl binlerce öğretmen adayının mezun olduğunu aktaran öğretmen, “Buna karşın atamalar düzenli değil bunun bir düzene oturtulması gerekiyor. Dereceye girmeme karşın hâlâ atamam yapılmadı” dedi. Öğrencilerinden mahrum bırakıldığını söyleyen öğretmen, “Öğrencilerimden ayrı olmak çok ağır bir şey. Benim yerim sınıfım, gezmek dolaşmak değil. Öğrencilerimle bir arada olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Emekli sayısı kadar atama yapılacak” sözünü hatırlatan öğretmen, “İstediğimiz atama sayısını vermemek için çeşitli tasarruf ve kemer sıkma söylemleri var. Geçen yıl 45 bin atama yapıldı o zamanda ekonomik kriz ve emekli olanlar varken neden şimdi böyle bir politika izleniyor?” diye sordu.