Öğretmene verilen sözler tutulmadı

Bilge Su YILDIRIM

Özel sektör öğretmenlerinin taban maaşlarına düzenleme ve iyileştirme talebine karşın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Somut gelişme nisan ayında gerçekleşecek” demesine rağmen henüz bir adım atmış değil. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ise herhangi bir düzenleme yapılmaması üzerine başlattıkları imza kampanyası kapsamında topladıkları imzaları bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) götürecek. Asgari ücretin altında çalıştırılan ve özlük hakları gasbedilen özel sektör öğretmenleri, aynı zamanda Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile görüşme talebini de yeniledi.

HAKLARIMIZ ÇALINDI

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Basın Sekreteri Umut Erkurt, Özel Eğitim Kanunu’nda kamu ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin sosyal haklarını eşitleyen ilgili maddenin 2014’de iptal edilmesiyle taban maaş haklarının çalındığını vurguladı. Taban maaşıyla ilgili kanunun iptalinin ardından özel sektörde çalışan öğretmenlerin derin bir yoksulluğa mahkûm edildiklerini kaydeden Erkurt, “Özelde öğretmenler kamudaki mesainin yaklaşık üç katını yaparken alması gereken ücretin üçte birini ancak alabiliyor” dedi.

Kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirten Erkurt, şöyle konuştu: “Bakan, çalışmaların sürdürüldüğünü, somut gelişmelerin nisanda ilan edileceğini ve Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile görüşebileceğimizi, kendisinin bizimle ilgileneceğini söyledi. Ancak sonraki süreçte Bakan Yardımcısı ile herhangi bir görüşme gerçekleştiremedik. Birçok kez randevu talep ettik, verilmedi. Ortada nisan ayında geleceği söylenen somut bir gelişme de yok. Bir oyalama süreci gerçekleştiriliyor.”