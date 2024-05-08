‘Öğretmenin talebini gözardı edemezsiniz’

Haber Merkezi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, TED Aliağa Koleji’nde öğretmenlere dayatılan düşük ücretlere ve anti demokratik uygulamalara karşı bugün Ankara’da bulunan TED Genel Merkezi önünde saat 15.00’te bir araya gelecek. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası tarafından yapılan açıklamada, TED Aliağa Koleji’nde öğretmenlerin taleplerinin göz ardı edildiğine dikkat çekilerek kolej yönetiminin sendikayla görüşmediğinin altı çizildi.

Birçok kez TED Genel Merkezi’nden yöneticilere ulaşmaya çalıştıkları aktarılan açıklamada, “Demokratik bir iletişim için Sendika ve öğretmenler üzerine düşen her şey yapmıştır. Görüşmekten kaçmak, öğretmenlerin taleplerini görmezden gelmek, eğitimi sermayeye çiğnetme, eğitimi ranta kurban etme anlayışının yansımasıdır” denildi.

Açıklamada son olarak şunlar belirtildi: “Taban maaşı geri alacağız diyerek büyüttüğümüz mücadelemiz işyeri örgütlenmeleriyle güçleniyor. Bu nedenle okullarda nitelikli, eşitlikçi, adaletli bir eğitim sisteminin gelişmesini isteyen tüm kamuoyunu; velileri, dayanışmacı STK dostlarımızı bugün saat 15.00’te ED Genel Merkezi önüne, öğretmenler ile dayanışmaya davet ediyoruz.”