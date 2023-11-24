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Öğretmenler gününde 4 öğretmene darp: 1 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Haliliye’deki bir okulda idareci ile öğretmenlere yönelik saldırıda gözaltına alınan şahıslardan 1 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Güncel
  • 24.11.2023 22:31
  • Giriş: 24.11.2023 22:31
  • Güncelleme: 24.11.2023 22:41
Kaynak: DHA
Öğretmenler gününde 4 öğretmene darp: 1 kişi tutuklandı
DHA

Şanlıurfa’da Konuklu İlkokulunda 4 öğretmeni darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ö.İ., E.Ş., A.Ş. ve Y.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Nöbetçi hâkimliğe çıkarılan şüphelilerden A.Ş., tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Haliliye ilçemize bağlı bir okulumuzda okul idarecileri ve öğretmenlerimize yapılan fiili saldırı olayı ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Okullarımızın güvenliğine zarar veren ve eğitim kurumlarında şiddet içeren hiçbir olumsuzluğa fırsat verilmeyecektir." 

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