Öğretmenler iş bıraktı!

Haber Merkezi

Öğretmenler 12 Eylül darbesi sonrasında ilan edilen ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nde iş bırakarak eylem yaptı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Öğretmenler Günü’nde bize vereceğiniz en büyük hediye, haklı kavgamıza omuz vermek; kendinize yapacağınız en büyük iyilik ülkenin eğitimine, yani geleceğine sahip çıkmaktır” dedi.

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş mensubu öğretmenler 24 Kasım'da yurt genelinde iş bırakarak eylem yaptı. Eğitim-İş’li öğretmenler, Ankara’da basın açıklamasında bulundu. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ''Eğitim emekçisinin haklarını kırpan, sistematik olarak itibarsızlaştıran, geçinemez ve yaşayamaz hale getirenler, bugün riyakarca bir tiyatro sergileyerek, bizleri ezberledikleri sözlerle övmek için sıraya girecekler. Bugün yılın 364 günü eğitime de eğitimciye de çile çektirenler, yılın bir gününü vicdan rahatlatmak, imaj tazelemek için kullanacaklar. Eğitime dair toz pembe bir tablo çizip, eğitim emekçisine en çok kendilerinin değer verdikleri safsatalarını sıralayacaklar. Onlar size kendi elleriyle inşa ettikleri rezil gerçekleri anlatmayacaklar. Ama biz anlatacağız! Bunun için buradayız'' diye konuştu.

TUNÇ SOYER'E ÇAĞRI

İzmir'de Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Göztepe Köprüsü’ne “Ulaşımda eşitlik istiyoruz. Sözünü Tut Tunç Soyer” yazılı pankart astı.