Öğretmenlerden YSK’ye çağrı: Seçme hakkımızı engellemeyin

HABER MERKEZİ

31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurullarında görevlendirilen öğretmenler, seçme ve oy kullanma haklarının engellendiğini belirterek ilçe seçim kurullarına dilekçeler verdi.

Her seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de birçok öğretmen sandık görevlisi yapıldı. Ancak İstanbul’da birçok öğretmen, oy kullanacakları okullarda değil de başka okullarda görevlendirildi. Bu nedenle çok sayıda öğretmen ilçe belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve muhtarlık seçiminde oy kullanamayacak. Görevlendirildikleri okullarda sadece büyükşehir belediye başkanlığı için oy kullanabilecek.

Öğretmenler, ilçe seçim kurullarına verdikleri dilekçelerde, Anayasa’nın 67. maddesinde oy kullanma seçme hakkının güvence altına alındığını hatırlatarak şunları sıraladı:

“Görev yerimin oy kullanacağım okulla değiştirilmesini talep ediyorum. Aksi halde muhtarlık seçimi için oy kullanamayacağım ve Anayasal güvence altına alınan seçme ve seçilme hakkımı engellenecektir.”

Öğretmenler, verdikleri dilekçeler ile görevlendirmelerinin ya iptal edilmesini ya da oy kullanacakları okullarda görevlendirilmelerini talep etti.

Ayrıca öğretmenlerin vurduğu yaptığı Anayasa’nın 67. maddesi ise şu şekilde: "Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir."