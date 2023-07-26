Öğretmenlere “boş senede imza” baskısı

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, Siirt’te faaliyet yürüten bir özel okulun öğretmenlerinin boş senede imza atmaları için zorladığını öne sürdü.

Hande ÖZTÜRK

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, Siirt'te faaliyet yürüten bir özel okulun öğretmenlerine, “Boş senede imza” baskısı yaptığını iddia etti. Sendika, okulun kurucu müdürü A.S’nin ve okul yönetiminin, "İleride herhangi bir hak elde etmesinler diye" öğretmenlere boş senet ve istifa dilekçesi imzalattıkları savundu.

Öğretmenlerin okula tazminat davası açması halinde tazminat miktarından daha fazla bir ücretin yazılı olduğu senedin doldurulduğunu ve imzalamaları öğretmenlere gönderildiğini iddia eden sendika yönetimi, "Alacaklı" kişi olarak da kurumun dışından birinin seçildiğini vurguladı. Sendika, okul tarafından öğretmenlere dayatılan bu uygulamanın kanunsuz ve haksız olduğunu belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Usulsüz çalıştırmanın ilanı olan senet dayatması özel öğretim piyasasında kullanılan sömürü uygulamalarından biridir. Bu durum, küçük şehirlerde oldukça yaygın. Kurucu müdürü ve okul idaresini uyarıyoruz. Yasa dışı yöntemlerden ve tehditten vazgeçin. Sendika olarak süreci takip ediyoruz." Sendika yönetimi, özel okullarda öğretmenlerin çoğuna asgari ücretin altında maaş ödendiğini ve çoğu kurumun bankaya asgari ücret yatırıp üstünü elden geri aldığını da belirtti. Sendika, öğretmenlerin bazı özlük haklarından yararlanmamaları için büro elemanı, temizlik elemanı vb. gibi unvanlarla çalıştırıldığını da savunarak, 12 aylık yapılması gereken sözleşmelerin 9 ya da 10 alık yapıldığını kaydetti.