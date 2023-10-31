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Öğretmenleri azimli duruş ve mücadele kurtaracak

Güncel
  • 31.10.2023 06:00
  • Giriş: 31.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 31.10.2023 08:54
Öğretmenleri azimli duruş ve mücadele kurtaracak
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

Kamuoyuna BirGün’ün duyurduğu Kırklareli Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde erkek öğretmenin kadın öğretmene şiddeti eğitim sendikaları tarafından protesto edildi. Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Eğitim İş ve Eğitim Sen üyelerinin katıldığı açıklamada “Bir öğretmene, bir kadına hangi sebeple olursa olsun hele de öğretmen sıfatını taşıyan biri tarafından şiddet uygulanması asla kabul edilemez, affedilemez” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Aylin öğretmenimize yapılan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Geçmişte, kadına şiddet uygulayanlara verilen göstermelik cezalar şiddet olaylarını artırmıştır. Gün geçmiyor ki memlekette, öğretmene şiddet olayı yaşanmasın. Kadına, öğretmene şiddeti münferit olay olarak değerlendiremeyiz. Unutmayalım! Öğretmenin onur ve haysiyetini ancak öğretmenlerin azimli ve kararlı duruşu kurtaracaktır.”

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