Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru ve atama tarihleri açıklandı

MEB, öğretmenlerin alan değişikliği için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapabileceğini ve atama işlemlerinin 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin alan değişikliği başvuru ve atama tarihlerini açıkladı.

MEB'den yapılan açıklamada, "Öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenler Odası Buluşmaları”mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin 'Alan değişikliği' talebiydi.

İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin 'Alan değişikliği' için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz."